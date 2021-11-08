  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Блокують соцкартки: у російської влади свої методи боротьби з коронавірусом

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Росії постійно збільшується антирекорд смертей від коронавірусу - Блокують соцкартки: у російської влади свої методи боротьби з коронавірусом

    У Росії постійно збільшується антирекорд смертей від коронавірусу

    фото ria.ru

    Розблокування соціальних карток буде проводитися відразу після першої вакцинації

    У Москві, де вирує коронавірус, місцева влада заблокувала дію соціальних карток, які дають можливість безкоштовного проїзду у громадському транспорті. Про це повідомляє «РІА Новини».

    Як зазначається у повідомленні, у зв'язку із запровадженням домашнього режиму для літніх москвичів та людей з хронічними захворюваннями, з 8 листопада 2021 року для них буде призупинено безкоштовний проїзд у громадському транспорті.

    На думку місцевої влади, люди одразу стають безпечними для суспільства після першої ж дози вакцинації. «Блокування соціальних карт не торкнеться громадян, які перехворіли на Covid-19 протягом останніх шести місяців або пройшли вакцинацію. Розблокування соціальних карток буде проводитися відразу після вакцинації першим компонентом», – ідеться у повідомленні.

    Нагадаємо, у Росії від коронавірусу померла відома журналістка.

    Також у Росії від коронавірусу помер 55-річний колишній урядовець Сергій Шматко.

    Зазначимо, що у Росії постійно збільшується антирекорд смертей від коронавірусу.

    Нагадаємо, в Росії ввели загальний масковий режим. Громадяни країни повинні носити маски в місцях масового перебування, в транспорті, на стоянках і в ліфтах.

    Теги: Росія коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Блокують соцкартки: у російської влади свої методи боротьби з коронавірусом