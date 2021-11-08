Блокують соцкартки: у російської влади свої методи боротьби з коронавірусом

Розблокування соціальних карток буде проводитися відразу після першої вакцинації

У Москві, де вирує коронавірус, місцева влада заблокувала дію соціальних карток, які дають можливість безкоштовного проїзду у громадському транспорті. Про це повідомляє «РІА Новини».

Як зазначається у повідомленні, у зв'язку із запровадженням домашнього режиму для літніх москвичів та людей з хронічними захворюваннями, з 8 листопада 2021 року для них буде призупинено безкоштовний проїзд у громадському транспорті.

На думку місцевої влади, люди одразу стають безпечними для суспільства після першої ж дози вакцинації. «Блокування соціальних карт не торкнеться громадян, які перехворіли на Covid-19 протягом останніх шести місяців або пройшли вакцинацію. Розблокування соціальних карток буде проводитися відразу після вакцинації першим компонентом», – ідеться у повідомленні.

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Зазначимо, що у Росії постійно збільшується антирекорд смертей від коронавірусу.

Нагадаємо, в Росії ввели загальний масковий режим. Громадяни країни повинні носити маски в місцях масового перебування, в транспорті, на стоянках і в ліфтах.