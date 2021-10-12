  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    МОЗ розпочав перевірки працівників шкільних їдалень

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Додатковий контроль буде спрямований на виявлення стафілокока - МОЗ розпочав перевірки працівників шкільних їдалень
    Додатковий контроль буде спрямований на виявлення стафілокока
    Фото з відкритих джерел

    Раптові перевірки мають на меті попередження отруєнь дітей

    Міністерство охорони здоров'я з 11 жовтня розпочало раптові перевірки працівників шкільних їдалень на виявлення стафілокока. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я.

    У МОЗ уточнили, що виявлені носії інфекції золотистого стафілокока будуть відсторонені від роботи на час лікування і до повного одужання.

    У міністерстві зазначили, що рішення про раптові перевірки працівників шкільних їдалень раніше анонсував глава МОЗ Віктор Ляшко на форумі «Реформа шкільного харчування».

    «У поточному навчальному році в навчальних закладах вже зафіксували резонансні спалахи гострих кишкових інфекцій. Це сталося через порушення санітарно-гігієнічних і протиепідемічних норм – люди, які готували їжу в школах, були носіями золотистого стафілокока», – сказав міністр.

    Тому МОЗ прийняло рішення ввести додатковий контроль і почати раптові перевірки працівників шкільних їдалень на наявність інфекцій.

    Нагадаємо, нещодавно у Сумській області в селищі Попівка сталося отруєння дітей та працівників одного з навчальних закладів.

    Також раніше у Чорноморську Одеської області отруїлися шестеро дітей 4-5 років – вихованці одного дитячого садка.

    Читайте також:
    Теги: реформа міністр школа харчування Віктор Ляшко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    МОЗ розпочав перевірки працівників шкільних їдалень