МОЗ розпочав перевірки працівників шкільних їдалень

Додатковий контроль буде спрямований на виявлення стафілокока

Раптові перевірки мають на меті попередження отруєнь дітей

Міністерство охорони здоров'я з 11 жовтня розпочало раптові перевірки працівників шкільних їдалень на виявлення стафілокока. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я.

У МОЗ уточнили, що виявлені носії інфекції золотистого стафілокока будуть відсторонені від роботи на час лікування і до повного одужання.

У міністерстві зазначили, що рішення про раптові перевірки працівників шкільних їдалень раніше анонсував глава МОЗ Віктор Ляшко на форумі «Реформа шкільного харчування».

«У поточному навчальному році в навчальних закладах вже зафіксували резонансні спалахи гострих кишкових інфекцій. Це сталося через порушення санітарно-гігієнічних і протиепідемічних норм – люди, які готували їжу в школах, були носіями золотистого стафілокока», – сказав міністр.

Тому МОЗ прийняло рішення ввести додатковий контроль і почати раптові перевірки працівників шкільних їдалень на наявність інфекцій.

Нагадаємо, нещодавно у Сумській області в селищі Попівка сталося отруєння дітей та працівників одного з навчальних закладів.

Також раніше у Чорноморську Одеської області отруїлися шестеро дітей 4-5 років – вихованці одного дитячого садка.

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