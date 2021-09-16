На Одещині в дитсадку отруїлися діти

Поліція почала перевірку обставин отруєння малюків

У Чорноморську Одеської області отруїлися шестеро дітей 4-5 років – вихованці одного дитячого садка. Поліція проводить перевірку. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

Зазначається, що протягом тижня до місцевого медзакладу звернулися батьки дітей, які є вихованцями одного дитячого садка. За попередніми даними, малюкам поставили діагноз «гостра кишкова інфекція».

Дітям надали необхідну медичну допомогу. Зараз вони знаходяться вдома.

За фактом отруєння дітей поліція почала перевірку. Встановлюються обставини отруєння малолітніх. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) КК України.

Нагадаємо, раніше у дитсадку №21 у Чорноморську стався спалах захворюваності на сальмонельоз.

Також стало відомо, що після масового отруєння дітей у Хмельницькому навчально-виховному об’єднанні №1 «Школа-дитячий садок» Міністерство охорони здоров’я відновить проведення вибіркових раптових перевірок та забору біоматеріалу для дослідження на предмет носійства золотистого стафілококу.

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