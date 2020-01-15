Експерти розповіли, як правильно обирати шоколадні цукерки



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Якісні цукерки можуть зберігатися не більше півроку

У шоколадних цукерок багато корисних властивостей, якщо вони виготовлені зі справжніх какао-бобів. Вони багаті такими мікроелементами, як теобромін, кофеїн, поліфеноли

Сьогодні, 15 січня, на «Інтері» вийшов випуск «Корисної програми», присвячений шоколадним цукеркам. Це одне з найпопулярніших ласощів серед українців. Тільки в минулому році в нашій країні було з'їдено понад 900 тисяч тонн солодощів. На першому місці - кондитерські вироби з борошна, на другому - шоколад і цукерки з додаванням какао-бобів. З чого роблять шоколадні цукерки? Що означає білий наліт на них? Як можна визначити якість цього продукту? У студії ток-шоу ведучий Олександр Лук'яненко і експерти програми розібралися, як правильно вибирати і зберігати шоколадні цукерки, а також - в чому полягає секрет їх популярності.

У складі якісних шоколадних цукерок обов' язково має бути какао-масло

Юлія Слива, експерт з якості та безпеки харчових продуктів: «Більшість виробників вказують склад цукерок на упаковці. Правда, багато споживачів не часто звертають на нього увагу. До складу якісних шоколадних цукерок входить 3 інгредієнта: какао-боби, масло какао і цукор. Масло какао - це найдорожчий інгредієнт справжнього шоколаду, який недобросовісні виробники часто замінюють пальмовою або кокосовою олією, а на упаковці вказують «рослинна олія». Температура плавлення масла какао - +32 градуси, тому цукерки з якісного шоколаду тануть у роті».

Якщо поверхня шоколадних цукерок матова - в їх складі є соя

«Цукерки можуть бути покриті шоколадною або кондитерською глазур'ю, - продовжує Юлія Слива. - У якісному продукті шоколадної глазурі має бути не менше 40% по співвідношенню з начинкою. Якщо поверхня шоколадних цукерок матова - в продукті присутня соя. Якісні цукерки з натурального шоколаду повинні мати гладку, блискучу, рівну поверхню, без розлучень і напливів».

Шоколадні цукерки можна зберігати не більше 6 місяців

«Якісні цукерки можуть зберігатися не більше півроку, - каже експерт з якості та безпеки харчових продуктів. - Оптимальна температура для зберігання становить +18 градусів. Різкі перепади температурного режиму та підвищена вологість цукеркам протипоказані. При перепадах температури на поверхні шоколаду виникає білястий наліт. Шкоди такі цукерки організму не завдадуть, але смакові якості будуть на порядок нижче. Біліють цукерки, якщо їх зберігати в холодильнику, - від вологості. А також - якщо їх тримати на сонці і при високій температурі».

Цукерки з темного шоколаду корисні для здоров'я

Олександр Лук'яненко, ведучий: «У перекладі з латинської слово «цукерка» означає «приготоване зілля». Вчені вважають, що цукерки з темного шоколаду корисні для нашого здоров'я. Вони запобігають передчасному старінню і допомагають худнути, адже знижують апетит. За статистикою, головними споживачами шоколаду і шоколадних цукерок в світі є швейцарці, німці та бельгійці. За рік вони з'їдають більше одинадцяти кілограмів продукту на одну людину. Іспанці споживають 3 кг в рік. А японці - всього два кілограми. Українці в цьому плані ближче до бельгійців. Шоколадних цукерок у нас багато, і ми їх із задоволенням їмо. Але щоб на талії не з'явилися зайві сантиметри, не переїдайте!»

Рекомендується вживати не більше однієї цукерки в день

Катерина Кондратюк, дієтолог: «У шоколадних цукерок багато корисних властивостей, якщо вони виготовлені зі справжніх какао-бобів. Вони багаті такими мікроелементами, як теобромін, кофеїн, поліфеноли. Наприклад, кофеїн допомагає підтримувати роботу серцево-судинної системи, особливо він корисний людям з низьким тиском. Теобромін - необхідна речовина для нормального функціонування дихальної системи. Поліфеноли працюють в організмі людини як антиоксиданти, підвищуючи імунітет і покращуючи настрій. При відсутності протипоказань і помірному споживанні - не більше 20 грамів (одна цукерка) в день - цукерки не завдадуть шкоди організму. Краще їх їсти після обіду. А дітям до 3 років давати цукерки не рекомендуються».

До речі, психологи вважають, що характер людини можна визначити за допомогою його улюблених цукерок: