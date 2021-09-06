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    Київську гімназію, де отруїлися майже дві сотні дітей, оштрафували на 36 тисяч гривень

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    У трьох учнів гімназії виявили норовірус &ndash; один з різновидів кишкової інфекції, що дуже швидко передається - Київську гімназію, де отруїлися майже дві сотні дітей, оштрафували на 36 тисяч гривень
    У трьох учнів гімназії виявили норовірус – один з різновидів кишкової інфекції, що дуже швидко передається
    Фото з відкритих джерел

    Батьки, які привели сьогодні школярів на заняття, за здоров’я дітей не хвилюються

    Київській гімназії, де невідомо чим отруїлися майже дві сотні дітей, виписали штраф у 36 тисяч гривень. Про це повідомляє «ТСН».

    Минулого четверга після занять дітям стало зле, додому вони їхали з температурою та нудотою, потім додалася діарея та блювання. Пізніше у трьох учнів начебто виявили норовірус – один з різновидів кишкової інфекції, що дуже швидко передається.

    Повідомляється, що тоді одразу на місці Держпродспоживслужба знайшла порушення і в приготуванні їжі, і в зберіганні продуктів, та виписала школі штраф у 36 тисяч гривень. Та їдальня закладу і нині працює.

    Батьки, які привели сьогодні школярів на заняття, кажуть: за здоров’я дітей не хвилюються.

    «Все нормально, звичайний дитячий вірус. Кишкова інфекція – нічого страшного», – кажуть деякі батьки школярів.

    Натомість деякі інші кажуть, що почуваються вкрай погано разом зі своїми дітьми.

    «Я почуваюсь погано, в мене нудота, рвота і болить живіт, дитина моя, та в якої з’явились симптоми, вже нормально, а сьогодні захворів старший», — розповідає мама учнів гімназії №19 Валерія Зелінська.

    Медики ж констатують, оскільки звернулися до них лише батьки трьох учнів – це не є підставою для запровадження карантину.

    Нагадаємо, в одній із гімназій Києва отруїлись 170 дітей. Спочатку школярам просто стало погано. Потім вже з’явилась діарея та блювання.

    Теги: школа отруєння кишкова інфекція штраф інфекція батьки вірус
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    Київську гімназію, де отруїлися майже дві сотні дітей, оштрафували на 36 тисяч гривень