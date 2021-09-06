Київську гімназію, де отруїлися майже дві сотні дітей, оштрафували на 36 тисяч гривень

У трьох учнів гімназії виявили норовірус – один з різновидів кишкової інфекції, що дуже швидко передається

Батьки, які привели сьогодні школярів на заняття, за здоров’я дітей не хвилюються

Київській гімназії, де невідомо чим отруїлися майже дві сотні дітей, виписали штраф у 36 тисяч гривень. Про це повідомляє «ТСН».

Минулого четверга після занять дітям стало зле, додому вони їхали з температурою та нудотою, потім додалася діарея та блювання. Пізніше у трьох учнів начебто виявили норовірус – один з різновидів кишкової інфекції, що дуже швидко передається.

Повідомляється, що тоді одразу на місці Держпродспоживслужба знайшла порушення і в приготуванні їжі, і в зберіганні продуктів, та виписала школі штраф у 36 тисяч гривень. Та їдальня закладу і нині працює.

Батьки, які привели сьогодні школярів на заняття, кажуть: за здоров’я дітей не хвилюються.

«Все нормально, звичайний дитячий вірус. Кишкова інфекція – нічого страшного», – кажуть деякі батьки школярів.

Натомість деякі інші кажуть, що почуваються вкрай погано разом зі своїми дітьми.

«Я почуваюсь погано, в мене нудота, рвота і болить живіт, дитина моя, та в якої з’явились симптоми, вже нормально, а сьогодні захворів старший», — розповідає мама учнів гімназії №19 Валерія Зелінська.

Медики ж констатують, оскільки звернулися до них лише батьки трьох учнів – це не є підставою для запровадження карантину.

Нагадаємо, в одній із гімназій Києва отруїлись 170 дітей. Спочатку школярам просто стало погано. Потім вже з’явилась діарея та блювання.