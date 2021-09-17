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    У школі на Сумщині масово отруїлися діти та вчителі

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    Фахівці беруть на аналізи зразки із харчоблока - У школі на Сумщині масово отруїлися діти та вчителі
    Фахівці беруть на аналізи зразки із харчоблока
    фото з відкритих джерел

    Школу в Попівці зачинили, діти навчаються дистанційно

    У Сумській області в селищі Попівка сталося отруєння дітей та працівників одного з навчальних закладів. Зараз проводиться розслідування інциденту, повідомляє пресслужба Держспоживслужби.

    Спалах захворювання на гостру кишкову інфекцію стався серед учнів та працівників попівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів.

    З характерними симптомами за медичною допомогою звернулася 31 особа, з яких 26 дітей та п’ятеро дорослих. Ступінь перебігу захворювання – легкий, тому всі хворі знаходяться на амбулаторному лікуванні з попереднім діагнозом «гостра кишкова інфекція».

    З п'ятниці, 17 вересня, відділ освіти Попівської сільської ради прийняв рішення перевести учнів школи на дистанційне навчання.

    Для встановлення причин Держспоживслужба в Сумській області розпочала санітарно-епідеміологічне розслідування з відбором проб для проведення лабораторних досліджень та інспектування харчоблоку.

    Також через масове отруєння дітей у Хмельницькому МОЗ проводитиме раптові перевірки.

    Нагадаємо, 7 вересня в одній зі шкіл Хмельницької області сталося харчове отруєння чотирьох учнів. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Згодом у Центрі громадського здоров'я повідомили, що кількість дітей, які отруїлися в школі в Хмельницькому, збільшилася до 84.

    10 вересня, за інформацією пресслужби Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я, стало відомо, що внаслідок масового отруєння в школі у Хмельницькому постраждали 91 дитина та одна доросла особа.

    Станом на ранок 13 вересня в інфекційній лікарні Хмельницького залишалося 15 людей, які отруїлися.

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    Теги: діти школа отруєння кишкова інфекція Сумщина розслідування інфекція
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    У школі на Сумщині масово отруїлися діти та вчителі