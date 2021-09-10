Отруєння в Хмельницькому: кількість постраждалих школярів наближається до 100
Джерело збудника інфекції досі невідоме
Внаслідок масового отруєння в школі у Хмельницькому постраждали 91 дитина та одна доросла особа. Про це повідомляє пресслужба Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров`я України.
«Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України повідомляє, що станом на 10:00 10 вересня 2021 року за медичною допомогою звернулися 92 особи, в тому числі 91 дитина та одна доросла особа», – відзначає пресслужба.
Загалом до лікарні було госпіталізовано 15 осіб, серед яких 14 дітей. Наразі 77 пацієнтів продовжують лікування в амбулаторних умовах під наглядом педіатрів і сімейних лікарів.
«У навчальному закладі та в домашніх осередках осіб, які захворіли, здійснено остаточну дезінфекцію», – пише пресслужба.
Джерело збудника інфекції досі невідоме.
Зазначимо, що станом на 9 вересня було відомо про близько 80 постраждалих дітей.
8 вересня слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом отруєння дітей в одній зі шкіл Хмельницького. Спочатку повідомлялося про чотирьох постраждалих учнів.
До слова, київську гімназію, де отруїлися майже дві сотні дітей, оштрафували на 36 тисяч гривень.
Нагадаємо, в одній із гімназій Києва отруїлись 170 дітей. Спочатку школярам просто стало погано. Потім вже з’явилась діарея та блювання.