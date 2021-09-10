  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Отруєння в Хмельницькому: кількість постраждалих школярів наближається до 100

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Загалом після отруєння до лікарні було госпіталізовано 15 осіб, серед яких 14 дітей - Отруєння в Хмельницькому: кількість постраждалих школярів наближається до 100
    Загалом після отруєння до лікарні було госпіталізовано 15 осіб, серед яких 14 дітей
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    Джерело збудника інфекції досі невідоме

    Внаслідок масового отруєння в школі у Хмельницькому постраждали 91 дитина та одна доросла особа. Про це повідомляє пресслужба Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров`я України.

    «Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України повідомляє, що станом на 10:00 10 вересня 2021 року за медичною допомогою звернулися 92 особи, в тому числі 91 дитина та одна доросла особа», – відзначає пресслужба.

    Загалом до лікарні було госпіталізовано 15 осіб, серед яких 14 дітей. Наразі 77 пацієнтів продовжують лікування в амбулаторних умовах під наглядом педіатрів і сімейних лікарів.

    «У навчальному закладі та в домашніх осередках осіб, які захворіли, здійснено остаточну дезінфекцію», – пише пресслужба.

    Джерело збудника інфекції досі невідоме.

    Зазначимо, що станом на 9 вересня було відомо про близько 80 постраждалих дітей.

    8 вересня слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом отруєння дітей в одній зі шкіл Хмельницького. Спочатку повідомлялося про чотирьох постраждалих учнів.

    До слова, київську гімназію, де отруїлися майже дві сотні дітей, оштрафували на 36 тисяч гривень.

    Нагадаємо, в одній із гімназій Києва отруїлись 170 дітей. Спочатку школярам просто стало погано. Потім вже з’явилась діарея та блювання.

    Теги: здоров'я діти школа отруєння лікарня Хмельницький
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Отруєння в Хмельницькому: кількість постраждалих школярів наближається до 100