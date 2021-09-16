Через масове отруєння дітей у Хмельницькому МОЗ проводитиме раптові перевірки

91 дитина та доросла людина отруїлися у хмельницькій школі

МОЗ розробляє механізми посилення контролю якості проведення медичних оглядів у закладах охорони здоров’я та лабораторіях

Після масового отруєння дітей у Хмельницькому навчально-виховному об’єднанні №1 «Школа-дитячий садок» Міністерство охорони здоров’я відновить проведення вибіркових раптових перевірок та забору біоматеріалу для дослідження на предмет носійства золотистого стафілококу. Про це повідомив очільник МОЗ України Віктор Ляшко.

«Раптові перевірки – візити для раптового обстеження працюючих на предмет носійства золотистого стафілококу будуть відновлені», – заявив міністр.

Також він зазначив, що президент України під час наради доручив Мінекономіки, МОЗ, МОН та Держпродспоживслужбі відпрацювати юридичні механізми проведення вищезгаданих раптових перевірок.

За словами Ляшка, Міністерство охорони здоров’я додатково відпрацьовує механізми посилення контролю якості проведення медичних оглядів у закладах охорони здоров’я та лабораторіях.

За результатами розслідування, проведеного фахівцями Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, спалах захворювання стався внаслідок обсіменіння золотистим стафілококом сировини та готових страв від працівників харчоблоку закладу.

Нагадаємо, у вівторок, 7 вересня, в одній зі шкіл Хмельницької області сталося харчове отруєння чотирьох учнів. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Згодом у Центрі громадського здоров'я повідомили, що кількість дітей, які отруїлися в школі в Хмельницькому, збільшилася до 84. 10 вересня, за інформацією пресслужби Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я, стало відомо, що внаслідок масового отруєння в школі у Хмельницькому постраждали 91 дитина та одна доросла особа. Станом на ранок 13 вересня в інфекційній лікарні Хмельницького залишалося 15 людей, які отруїлися.

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