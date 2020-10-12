На Буковині зафіксовано 169 нових випадків Covid-19



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На Буковині зафіксовано 169 нових випадків Covid-19

Чернівецький обласний центр дослідив 376 зразків за добу

У Чернівецькій області протягом неділі зафіксували 169 випадків інфікування Covid-19. Всього в області вже майже 16,5 тис. хворих інфекцією.

Про це повідомляє глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук в Facebook.

За останню добу було зафіксовано 169 випадків хвороби, 16 488 загалом. 53 осіб одужало за останню добу, 8834 з початку епідемії. Чернівецький обласний центр дослідив 376 зразків за добу.

Більше подробиць голова Чернівецької ОДА не навів.

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