На Буковині зафіксовано 169 нових випадків Covid-19
На Буковині зафіксовано 169 нових випадків Covid-19
Чернівецький обласний центр дослідив 376 зразків за добу
У Чернівецькій області протягом неділі зафіксували 169 випадків інфікування Covid-19. Всього в області вже майже 16,5 тис. хворих інфекцією.
Про це повідомляє глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук в Facebook.
За останню добу було зафіксовано 169 випадків хвороби, 16 488 загалом. 53 осіб одужало за останню добу, 8834 з початку епідемії. Чернівецький обласний центр дослідив 376 зразків за добу.
Більше подробиць голова Чернівецької ОДА не навів.
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