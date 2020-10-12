  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    На Буковині зафіксовано 169 нових випадків Covid-19

    • Розсилка
    На Буковині зафіксовано 169 нових випадків Covid-19 - На Буковині зафіксовано 169 нових випадків Covid-19
    На Буковині зафіксовано 169 нових випадків Covid-19

    Чернівецький обласний центр дослідив 376 зразків за добу

    У Чернівецькій області протягом неділі зафіксували 169 випадків інфікування Covid-19. Всього в області вже майже 16,5 тис. хворих інфекцією.

    Про це повідомляє глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук в Facebook.

    За останню добу було зафіксовано 169 випадків хвороби, 16 488 загалом. 53 осіб одужало за останню добу, 8834 з початку епідемії. Чернівецький обласний центр дослідив 376 зразків за добу.

    Більше подробиць голова Чернівецької ОДА не навів.

    Читайте також:

    Facebook хвороби
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies