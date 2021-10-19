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    На Чернігівщині від коронавірусу помер підліток - ЗМІ

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    В Україні стрімко зростає кількість госпіталізацій серед дітей із Covid - На Чернігівщині від коронавірусу помер підліток - ЗМІ
    В Україні стрімко зростає кількість госпіталізацій серед дітей із Covid
    Фото з відкритих джерел

    У хлопчика були супутні захворювання. Його госпіталізували в обласну дитячу лікарню, проте врятувати не змогли

    У місті Корюківка Чернігівської області від коронавірусу Covid-19 помер дев'ятикласник. Про це повідомило агентство Уніаніз посиланням на мера міста Ратана Ахмедова.

    За його словами, у населеному пункті зростає кількість хворих, більше тяжких випадків і більше пацієнтів потребують кисневої підтримки.

    «Сьогодні маємо першу смерть дитини від Covid-19. У хлопчика були супутні захворювання, але цю хворобу йому хтось передав. Передав, тому що немає колективного імунітету, не дотримується масковий режим», - сказав глава міськради.

    Як повідомляється, померлий хлопчик навчався у 9 класі однієї зі шкіл міста. З ускладненнями на тлі Covid його госпіталізували до Чернігівської обласної дитячої лікарні, однак врятувати дитину медики не змогли.

    Нагадаємо, головний санлікар Ігор Кузін заявив, що наприкінці жовтня в Україні зросте кількість нових випадків Covid-19, проте з середини листопада ситуація піде на спад.

    З 18 жовтня посилюються карантинні обмеження в Запорізькій, Одеській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Регіони увійшли в «червону» зону епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

    Медики з різних лікарень України розповіли, що наразі реанімації забиті невакцинованими пацієнтами.

    Нагадаємо, в Україні наразі спостерігаються найвищі показники заражень коронавірусом серед дітей, які були зафіксовані за весь час пандемії. Крім цього, кількість covid-госпіталізацій серед неповнолітніх наближається до рекордного показника.

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    Теги: ЗМІ Чернігівщина смерть коронавірус
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    На Чернігівщині від коронавірусу помер підліток - ЗМІ