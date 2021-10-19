На Чернігівщині від коронавірусу помер підліток - ЗМІ

У хлопчика були супутні захворювання. Його госпіталізували в обласну дитячу лікарню, проте врятувати не змогли

У місті Корюківка Чернігівської області від коронавірусу Covid-19 помер дев'ятикласник. Про це повідомило агентство Уніаніз посиланням на мера міста Ратана Ахмедова.

За його словами, у населеному пункті зростає кількість хворих, більше тяжких випадків і більше пацієнтів потребують кисневої підтримки.

«Сьогодні маємо першу смерть дитини від Covid-19. У хлопчика були супутні захворювання, але цю хворобу йому хтось передав. Передав, тому що немає колективного імунітету, не дотримується масковий режим», - сказав глава міськради.

Як повідомляється, померлий хлопчик навчався у 9 класі однієї зі шкіл міста. З ускладненнями на тлі Covid його госпіталізували до Чернігівської обласної дитячої лікарні, однак врятувати дитину медики не змогли.

Нагадаємо, головний санлікар Ігор Кузін заявив, що наприкінці жовтня в Україні зросте кількість нових випадків Covid-19, проте з середини листопада ситуація піде на спад.

З 18 жовтня посилюються карантинні обмеження в Запорізькій, Одеській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Регіони увійшли в «червону» зону епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

Медики з різних лікарень України розповіли, що наразі реанімації забиті невакцинованими пацієнтами.

Нагадаємо, в Україні наразі спостерігаються найвищі показники заражень коронавірусом серед дітей, які були зафіксовані за весь час пандемії. Крім цього, кількість covid-госпіталізацій серед неповнолітніх наближається до рекордного показника.