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    Сьогодні у «червону» зону перейшли чотири області: що і де заборонено

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    Наявність&nbsp;covid-сертифікату допоможе уникнути жорстких обмежень - Сьогодні у «червону» зону перейшли чотири області: що і де заборонено
    Наявність covid-сертифікату допоможе уникнути жорстких обмежень
    фото: glavcom.ua

    Уже п’ять областей України перейшли в «червону» зону карантину

    Сьогодні, 18 жовтня, посилюються карантинні обмеження в Запорізькій, Одеській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Регіони увійшли в «червону» зону епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

    Загальними правилами карантинних обмежень червоної зони забороняється:

    • робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос,
    • робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо,
    • робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл,
    • робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,
    • проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,
    • робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

    Обмеження червоного рівня не будуть застосовуватися за умови наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів «зеленого» covid-сертифікату. У «жовтому» сертифікаті міститься інформація про перше щеплення, у «зеленому» – про повний курс.

    У «червоній» зоні дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів. У громадських місцях обов’язкове носіння маски та дотримання дистанції в 1,5 м. У громадському транспорті займаються лише пасажирські місця.

    Нагадаємо, минулої п'ятниці на вулиці Херсона вийшли протиковідні патрулі. 15 жовтня Херсонська область першою увійшла до «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

    Однак насправді у «червоній» зоні сім областей. Аналітик викрив маніпуляції уряду.

    Станом на ранок 18 жовтня в Україні зробили вже понад 14 млн щеплень від коронавірусу, понад 6,4 млн осіб отримали дві дози.

    Графіка МОЗ
    Графіка МОЗ

    Зверніть увагу, психотерапевтка назвала симптоми депресії після Covid-19.

    Крім того, директорка херсонської лікарні розповіла, хто з Covid-хворих потрапляє реанімації. У лікарні серед пацієнтів у важкому стані немає жодного вакцинованого проти коронавірусу.

    Медики з різних лікарень України розповіли, що наразі реанімації забиті невакцинованими пацієнтами.

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    Теги: здоров'я Донеччина Херсонщина Одещина Дніпропетровщина Запорізька область карантин щеплення вакцинація робота коронавірус
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    Сьогодні у «червону» зону перейшли чотири області: що і де заборонено