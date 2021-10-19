У Латвії введуть жорсткий локдаун і комендантську годину

У Латвії введуть жорсткий локдаун на чотири тижні через коронавірус

Карантин у Латвії триватиме з 21 жовтня до 15 листопада

Прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш заявив, що в країні буде введено жорсткий локдаун на чотири тижні. Про це він повідомив на раді з кризового управління.

Каріньш заявив, що карантин триватиме з 21 жовтня до 15 листопада. Зокрема, будуть закриті більшість магазинів, розважальних і навчальних закладів.

«З 21 жовтня на чотири тижні, до 15 листопада, в Латвії вводяться особливо суворі обмеження проти коронавірусу, або локдаун. Більшість магазинів, розважальні та навчальні заклади в цей час будуть закриті. Багатьом може здатися незрозумілим, чому у нас це є, а в Данії та Ірландії по-іншому. Причина в тому, що процес вакцинації не пішов належним чином. Якщо ми радикально щось не поміняємо, лікарні не зможуть допомогти не тільки хворим на коронавірус, а й тим вакцинованим, у яких загостряться інші захворювання», – йдеться в заяві Каріньш.

У цей період в країні буде діяти комендантська година з 20:00 до 5:00 для всіх громадян незалежно від того, чи були вони вакциновані від коронавірусу. Роботу продовжать тільки ті магазини та установи, які надають товари та послуги першої необхідності.

Крім того, під заборону потраплять будь-які масові заходи. А всі школи, за винятком 1-3 класів, перейдуть на віддалений режим навчання.

Як повідомляли раніше, на тлі зростання захворюваності на Covid-19 в Україні Латвія змінила правила в'їзду для українців, додавши її до переліку країн, що несуть серйозний ризик для здоров’я населення.

Як відомо, від понеділка, 20 вересня, нещеплені туристи, які в'їжджають до Швейцарії, мають надавати негативний тест на коронавірус.