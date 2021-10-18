Головний санлікар спрогнозував спад хвилі Covid-19 в Україні

Пікові рівні навантаження на систему охорони здоров'я очікуються в кінці жовтня та до середини листопада

Зараз, згідно зі статистикою, початок активної хвилі коронавірусу

Головний санлікар Ігор Кузін заявив, що наприкінці жовтня в Україні зросте кількість нових випадків Covid-19, проте з середини листопада ситуація піде на спад. Про це пише «Цензор.Нет».

«Пікові рівні навантаження на систему охорони здоров'я очікуються в кінці жовтня та до середини листопада з поступовим спадом до кінця року і в першому кварталі 2022 року», – наголосив Кузін.

Він зазначив, що зараз, згідно зі статистикою, початок активної хвилі коронавірусу.

«Тягар цієї хвилі і те, наскільки вона буде великою, буде залежати від відповідальної поведінки кожного з нас», – сказав головний санлікар.

До слова, Covid-ліжка в українських лікарнях зайняті майже на 60%.

Нагадаємо, вчора в Україні виявили майже 10 тисяч нових хворих на коронавірус.

Крім того, 18 жовтня посилюються карантинні обмеження в Запорізькій, Одеській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Регіони увійшли в «червону» зону епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

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Крім того, директорка херсонської лікарні розповіла, хто з Covid-хворих потрапляє реанімації. У лікарні серед пацієнтів у важкому стані немає жодного вакцинованого проти коронавірусу.

Медики з різних лікарень України розповіли, що наразі реанімації забиті невакцинованими пацієнтами.