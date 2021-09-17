На Харківщині у реанімаціях і серед померлих із Covid-19 – жодного вакцинованого

Влада Харківщини закликає жителів вакцинуватися проти ковіду

У Харківській області в реанімаціях і серед померлих хворих на Covid-19 немає жодного вакцинованого. Про це повідомив на брифінгу заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Михайло Черняк, інформує пресслужба ОДА.

Він констатував, що захворюваність в області зростає.

«За вчорашній день (15 вересня – ред.) майже в 500 осіб підтверджено Covid-19. За останню добу було майже 140 госпіталізацій хворих. Тому, безумовно, у нас є негативна динаміка», – сказав Черняк.

Він також повідомив, що зараз у «ковідних» лікарнях області перебуває 947 пацієнтів із коронавірусом.

«Із цих 947 осіб, які сьогодні перебувають у лікарні, тільки 3,5% є вакцинованими. Це свідчить про те, що, як казав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пандемія стає пандемією невакцинованих. Жодної людини з вакцинованих немає ні в реанімації, ні серед мертвих», – підкреслив заступник голови Харківської ОДА.

Що стосується результативності дії різних вакцин, заступник голови ОДА зазначив, що зараз усі вакцини, якими щепили жителів області (Pfizer, AstraZeneca, CoronaVac, Moderna), «працюють».

Очільник області ще раз закликав жителів регіону не витрачати дорогоцінний час – йти та зробити щеплення, щоб захистити себе, рідних і близьких.

Нагадаємо, Україна вийшла на перше місце в Європі за кількістю ковідних пацієнтів у лікарнях. Динаміка зростання кількості ушпиталених хворих в нашій країні різко зросла.

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