Україна хоче посилити відповідальність за підробку довідок про вакцинацію

У МОЗ наголошують, що підробка документів є злочином і карається законом

Останнім часом в Україні регулярно виявляють шахрайські схеми, коли ділки підробляють довідки про ПЛР-тестування та вакцинацію

Українська влада готує законопроєкт про посилення відповідальності за підробку медичних документів. Роблять це на тлі зростання повідомлень про купівлю підроблених довідок про вакцинацію проти коронавірусу, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Там заявили, що зі зростанням захворюваності на Covid-19 усе частіше з’являються повідомлення про купівлю підроблених міжнародних свідоцтв про вакцинацію, а також довідок про протипоказання до щеплення.

У МОЗ наголошують, що підробка документів є злочином і карається законом, а ще наявність людей із фальшивими документами становить загрозу для здоров’я та життя інших.

«Якщо людину з підробним свідоцтвом депортували з-за кордону, це прикро, але не смертельно. А от якщо така людина, користуючись довідкою, заразила коронавірусною хворобою стареньку чи старенького, вагітну жінку чи онкохворого, наслідки її дій можуть бути вкрай важкі», – вказано у повідомленні.

Зараз влада готує законодавчий акт, який має посилити відповідальність за підробку медичних документів. Паралельно з цим відомство разом із Національною поліцією та Службою безпеки виявляють та розслідують випадки підроблення документів про вакцинацію.

«МОЗ звертається до всіх громадян: якщо вам відомі випадки продажу підробних документів про вакцинацію, повідомляйте про них у поліцію. Власна безпека та безпека людей навколо – це відповідальність кожного з нас», – додали у відомстві.

В Україні останнім часом регулярно виявляють шахрайські схеми, коли на замовлення турфірм підприємці підробляють довідки про ПЛР-тестування та вакцинацію проти коронавірусу.

У Міністерстві охорони здоров'я активно працюють над тим, аби якомога більше українців були вакциновані та отримали відповідний паспорт. Однак очільник відомства не виключає, що документ можуть підробляти. Віктор Ляшко зауважив, що підробка паспорту вакцинації можлива так само як і звичайного паспорта громадянина.

Нагадаємо, ділок з Львівщини торгував підробленими covid-сертифікатами. Тепер йому загрожує в’язниця.

Раніше з'ясувалося, що житель Луганщини продавав мешканцям окупованих територій фальшиві ПЛР-тести. Чоловік використовував підроблені печатки одного з медичних центрів. Вартість одного підробленого тесту становила 500 гривень. Щомісячний прибуток правопорушника становив близько 300 тисяч гривень.

Також на Харківщині зловмисники підробляли ПЛР-тести: заробляли до 1 млн грн щомісяця.

До слова, британцю загрожує вісім років у польській в'язниці через фальшивий тест на Covid-19.

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