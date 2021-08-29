Ляшко не виключає, що в Україну завезуть вакцину Janssen

В Україну можуть завезти вакцину від коронавірусу Janssen

Вакцина від коронавірусу Janssen (Johnson & Johnson) в Україні зареєстрована для екстреного застосування

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко допускає, що в Україну завезуть вакцину від коронавірусної інфекції Janssen. Про це Ляшко сказав під час спілкування з журналістами.

Водночас глава відомства зазначив, що в країні зараз є близько 11 млн доз, плюс обумовлені нові поставки.

«Доцільність завозити ще один продукт на територію України вже, напевно, є недоречною. Хоча ми працюємо і, можливо, завеземо», – сказав міністр.

Відомо, що в Україні для екстреного застосування зареєстрована вакцина проти коронавірусу Janssen, розроблена американською фармацевтичною компанією Johnson & Johnson. Janssen - так звана «векторна вакцина». Для щеплення достатньо однієї дози цього препарату.

На цей час українців вакцинують від коронавірусу вакцинами CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

Нагадаємо, станом на ранок 28 серпня, в Україні зафіксовано 2082 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 108, медпрацівників – 35. Також за минулу добу госпіталізовано – 708 осіб, летальних випадків – 54, одужало – 1025 осіб.

Як повідомлялося, за минулу добу, 27 серпня, в Україні проти коронавірусної хвороби вакцинували 166551 людину. Протягом дня працювали 1023 мобільні бригади, 2934 пункти щеплення та 340 центрів вакцинації.