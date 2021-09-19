На Київщині 19-річний юнак раптово помер у день вакцинації

19-річний студент з Львівщини раптово помер у день вакцинації

Точну причину смерті Володимира Сала медики зможуть назвати після усіх необхідних експертиз

У Київській області 13 вересня раптово помер 19-річний студент третього курсу Українського гуманітарного інституту Володимир Сало, який родом зі Львівщини. У цей же день хлопець отримав щеплення проти коронавірусу. Проте остаточну причину смерті повідомлять через місяць. Про це йдеться на сайті Українського гуманітарного інституту.

Попередня причина смерті – серцево-судинна недостатність.

«13 вересня ввечері помер Володимир Сало, студент 3 курсу спеціальності «Філологія» Українського гуманітарного інституту. Попередня довідка про причину смерті вказує «Cерцево-легенева недостатність. Набряк легень. Гостра коронарна недостатність». Остаточна причина буде відома лише через місяць після завершення медичних досліджень», – йдеться в офіційному повідомленні Українського гуманітарного інституту.

Це приватний ВНЗ, розташований у місті Буча Київської області.

У навчальному закладі розповіли, що в день смерті о 14:30 студент вакцинувався від коронавірусу; назву вакцини не назвали.

«До вечора почував себе добре, о 18:30 вечеряв у студентській їдальні, потім пішов у кафетерій, де грав у настільні ігри. Пізніше піднялася температура, о 20:15 почалися судоми. О 20:35 зник пульс і дихання. Медичні працівники інституту робили йому штучне дихання до приїзду швидкої, яка прибула о 20:45. Швидка реанімувала Вову годину», – повідомляють у виші.

Попри зусилля медиків, хлопець помер.

Володимир Сало родом з села Добросин Львівської області. Сім’я була багатодітною, виховувала п’ятеро дітей, він був наймолодшим сином. У 2019 році вступив до приватного вишу – Український гуманітарний інститут, що в місті Буча на Київщині, на спеціальність «Філологія». Був активним студентом, навчався на відмінно.

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