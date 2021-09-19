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    На Київщині 19-річний юнак раптово помер у день вакцинації

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    19-річний студент з Львівщини раптово помер у день вакцинації - На Київщині 19-річний юнак раптово помер у день вакцинації
    19-річний студент з Львівщини раптово помер у день вакцинації
    Фото: Український гуманітарний інститут

    Точну причину смерті Володимира Сала медики зможуть назвати після усіх необхідних експертиз

    У Київській області 13 вересня раптово помер 19-річний студент третього курсу Українського гуманітарного інституту Володимир Сало, який родом зі Львівщини. У цей же день хлопець отримав щеплення проти коронавірусу. Проте остаточну причину смерті повідомлять через місяць. Про це йдеться на сайті Українського гуманітарного інституту.

    Попередня причина смерті – серцево-судинна недостатність.

    «13 вересня ввечері помер Володимир Сало, студент 3 курсу спеціальності «Філологія» Українського гуманітарного інституту. Попередня довідка про причину смерті вказує «Cерцево-легенева недостатність. Набряк легень. Гостра коронарна недостатність». Остаточна причина буде відома лише через місяць після завершення медичних досліджень», – йдеться в офіційному повідомленні Українського гуманітарного інституту.

    Це приватний ВНЗ, розташований у місті Буча Київської області.

    У навчальному закладі розповіли, що в день смерті о 14:30 студент вакцинувався від коронавірусу; назву вакцини не назвали.

    «До вечора почував себе добре, о 18:30 вечеряв у студентській їдальні, потім пішов у кафетерій, де грав у настільні ігри. Пізніше піднялася температура, о 20:15 почалися судоми. О 20:35 зник пульс і дихання. Медичні працівники інституту робили йому штучне дихання до приїзду швидкої, яка прибула о 20:45. Швидка реанімувала Вову годину», – повідомляють у виші.

    Попри зусилля медиків, хлопець помер.

    Володимир Сало родом з села Добросин Львівської області. Сім’я була багатодітною, виховувала п’ятеро дітей, він був наймолодшим сином. У 2019 році вступив до приватного вишу – Український гуманітарний інститут, що в місті Буча на Київщині, на спеціальність «Філологія». Був активним студентом, навчався на відмінно.

    Раніше стало відомо, що через кілька місяців після перенесення Covid-19 у людей, що одужали, можуть з’являтися такі аномальні наслідки хвороби, як непереносимість алкоголю, суїцидальні думки чи, наприклад, старіння нирок.

    Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я отримав обладнання для виявлення нових штамів зразків коронавірусу SARS-CoV-2, виявлених в українських пацієнтів.

    Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 3983 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 422, медпрацівників – 52. Також за минулу добу госпіталізовано – 1767 осіб, летальних випадків – 46, одужало – 546 осіб.

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    Теги: здоров'я Київщина Буча хвороби щеплення коронавірус
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    На Київщині 19-річний юнак раптово помер у день вакцинації