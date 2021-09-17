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    Україна отримала нове обладнання для виявлення штамів коронавірусу

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    Потужність секвенатора становить 400 зразків на місяць - Україна отримала нове обладнання для виявлення штамів коронавірусу
    Потужність секвенатора становить 400 зразків на місяць
    фото Віктора Ляшка

    До цього часу Україна відправляла зразки біоматеріалу на секвенування до референс- лабораторій ВООЗ в інших країнах

    Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я отримав обладнання для виявлення нових штамів зразків коронавірусу SARS-CoV-2, виявлених в українських пацієнтів. МОЗ зможе отримувати до 400 зразків на місяць. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    «Тепер ми оперативно зможемо реагувати на біологічні загрози, чітко встановлюючи джерело. До цього часу Україна відправляла свої зразки на секвенування до лабораторій ВООЗ, що займало певний час, тепер зможемо реагувати оперативно», – йдеться в коментарі міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка.

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    Україна отримала нове обладнання для виявлення штамів коронавірусу
    Україна отримала нове обладнання для виявлення штамів коронавірусу
    Україна отримала нове обладнання для виявлення штамів коронавірусу
    Україна отримала нове обладнання для виявлення штамів коронавірусу

    Крім того, міністерство повідомляє про закупівлі для лабораторних коштів:

    • 58 автоматичних станцій пробопідготовки для екстракції РНК (виділення з вірусу для подальшого аналізу)
    • 55 приладів для виявлення збудника (ампліфікації)
    • чотири роботизованих і автоматизованих системи для автоматичної екстракції РНК та внесення ампліфікаційної суміші з мінімальним залученням фахівців лабораторії.

    Теги: Міністерство охорони здоров'я технології Україна хвороби аналізи вірус ВООЗ коронавірус
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    Україна отримала нове обладнання для виявлення штамів коронавірусу