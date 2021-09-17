Україна отримала нове обладнання для виявлення штамів коронавірусу
До цього часу Україна відправляла зразки біоматеріалу на секвенування до референс- лабораторій ВООЗ в інших країнах
Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я отримав обладнання для виявлення нових штамів зразків коронавірусу SARS-CoV-2, виявлених в українських пацієнтів. МОЗ зможе отримувати до 400 зразків на місяць. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
«Тепер ми оперативно зможемо реагувати на біологічні загрози, чітко встановлюючи джерело. До цього часу Україна відправляла свої зразки на секвенування до лабораторій ВООЗ, що займало певний час, тепер зможемо реагувати оперативно», – йдеться в коментарі міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка.
Крім того, міністерство повідомляє про закупівлі для лабораторних коштів:
- 58 автоматичних станцій пробопідготовки для екстракції РНК (виділення з вірусу для подальшого аналізу)
- 55 приладів для виявлення збудника (ампліфікації)
- чотири роботизованих і автоматизованих системи для автоматичної екстракції РНК та внесення ампліфікаційної суміші з мінімальним залученням фахівців лабораторії.
Також МОЗ нагадав, що в Україні дозволено комбінування вакцин Moderna та Pfizer.
Крім того, з'ясувалося, що Covid-19 може спровокувати епідемію іншої хвороби.