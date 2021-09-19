Спалах пандемії в Ізраїлі. Помирає все більше молодих та нещеплених

Вісім молодих ізраїльтян при смерті через коронавірус

Більшість важкохворих з-поміж нещепленої молоді

Вісім громадян у віці 35-40 років, без будь-яких фонових захворювань, знаходяться в критичному стані і підключені до апаратів ECMO (спеціальний метод лікування, при якому, для забезпечення тимчасової підтримки життя використовуються штучні серце і легені). Всі вони відмовлялися від щеплень. Про це повідомляє Vesty.co.il.

У Міністерстві охорони здоров’я фіксують збільшення числа важкохворих з-поміж нещепленої молоді. Всього в медичних центрах знаходяться 717 тяжкохворих, з яких 175 підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.

Як повідомлялося, бустерне щеплення третьої дозою вакцини Pfizer підвищує імунний захист від коронавірусу в 10 разів. Цей факт довело нове дослідження, проведене в Ізраїлі групою вчених НДІ ім. Вейцмана, мінохоронздоров’я, Техніона, Єврейського університету та Інституту Гартнера при лікарні «Шиба». Дослідження показало високу ефективність третього щеплення як для запобігання зараженню, так і в профілактиці важких форм захворювання.

Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 3983 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 422, медпрацівників – 52. Також за минулу добу госпіталізовано – 1767 осіб, летальних випадків – 46, одужало – 546 осіб.

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