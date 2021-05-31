Нові центри вакцинації у Києві та Львові: скільки людей щепили за вихідні

29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу

У неділю кількість охочих вакцинуватися у Києві була надзвичайно великою, відзначили у КМДА

Протягом вихідних, 29 та 30 травня, у центрі вакцинації в Києві, який працює на базі Міжнародного виставкового центру, щеплення проти коронавірусу отримали 3 467 людей.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Зокрема, у перший день роботи центру, 29 травня, щеплення отримали 1 395 людей, а 30 травня ㅡ ще 2 072. До роботи центру вакцинації залучали медпрацівників та студентів-медиків комунальних медколеджів, які розповідали, пояснювали та за необхідності проводили кожного охочого щепитися на вакцинацію та після неї.

«(У неділю, – ред) кількість охочих вакцинуватися була надзвичайно великою. Для мене це – свідчення обізнаності та свідомості людей. Така готовність вакцинуватися дає сподівання на те, що за наявності вакцин ми зможемо подолати пандемію в країні та у світі загалом», – зазначив Поворозник.

Разом з тим, як повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький, у Центрі вакцинації на базі «Арени-Львів» у Львові за суботу та неділю вакцинували 1041 мешканця Львівщини, зареєстрованого у додатку «Дія».

До слова, глава МОЗ розповів, коли в Україні пришвидшаться темпи вакцинації.

Раніше повідомлялося, що у червні в Україну прибуде кількасот тисяч доз вакцин Pfizer та AstraZeneca.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу. Центр відкрився о 10:00. І вже о цій порі біля входу вишикувалась величезна черга.

Також в Одесі на стадіоні відкрили центр масової вакцинації від Covid-19 (фото, відео).

Крім того, на «Арені Львів» у суботу, 29 травня, відкрили перший центр вакцинації від коронавірусу.