  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Вакцинація від Covid-19: у МОЗ пояснили, хто вважається повністю щепленим

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Якщо з моменту отримання другого щеплення не пройшло два тижні, то людина не вважається повністю імунізованою - Вакцинація від Covid-19: у МОЗ пояснили, хто вважається повністю щепленим
    Якщо з моменту отримання другого щеплення не пройшло два тижні, то людина не вважається повністю імунізованою
    Фото natus.kiev.ua

    Якщо вакцинована людина, приймає ліки, що пригнічують імунітет, він також не може бути повністю захищений від коронавірусу

    Міністерство охорони здоров'я України пояснило, хто вважається повністю вакцинованим від коронавірусу. Зокрема, повністю щепленими вважаються особи, у яких пройшло два тижні з дня отримання другої дози вакцини. Про це повідомляє пресслужба МОЗ у Facebook.

    «Загалом, людина вважається повністю імунізованою від Covid-19, коли минуло 2 тижні після отримання другої дози вакцини», – йдеться в повідомленні.

    Відзначається, що якщо з моменту отримання другого щеплення не пройшло два тижні, то людина не вважається повністю імунізованою.

    «Якщо ви вакцинувалися лише однією дозою або з моменту другого щеплення ще не пройшло 2 тижні – ви не вважаєтеся повністю імунізованим і ще не маєте ефективного захисту від хвороби», – йдеться в повідомленні.

    У МОЗ підкреслили, що якщо вакцинована людина, приймає ліки, що пригнічують імунітет, він також не може бути повністю захищений від коронавірусу.

    «Навіть після вакцинації вам потрібно дотримуватися протиепідемічних вимог», – йдеться в повідомленні.

    Тим часом, ВООЗ схвалила вакцину CoronaVac, якою щеплюють українців.

    Нагадаємо, на минулих вихідних в трьох містах України запрацювали центри вакцинації, де всі бажаючі можуть отримати щеплення препаратом Sinovac. Протягом цих вихідних у центрах вакцинували майже 5 тисяч українців.

    Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу. Центр працюватиме щовихідні з 10 до 18.

    Протягом вихідних, 29 та 30 травня, у центрі вакцинації в Києві, який працює на базі Міжнародного виставкового центру, щеплення проти коронавірусу отримали 3 467 людей.

    Читайте також:

    Теги: ЄС хвороби щеплення імунітет ліки коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вакцинація від Covid-19: у МОЗ пояснили, хто вважається повністю щепленим