Вакцинація від Covid-19: у МОЗ пояснили, хто вважається повністю щепленим

Якщо з моменту отримання другого щеплення не пройшло два тижні, то людина не вважається повністю імунізованою

Якщо вакцинована людина, приймає ліки, що пригнічують імунітет, він також не може бути повністю захищений від коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я України пояснило, хто вважається повністю вакцинованим від коронавірусу. Зокрема, повністю щепленими вважаються особи, у яких пройшло два тижні з дня отримання другої дози вакцини. Про це повідомляє пресслужба МОЗ у Facebook.

«Загалом, людина вважається повністю імунізованою від Covid-19, коли минуло 2 тижні після отримання другої дози вакцини», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що якщо з моменту отримання другого щеплення не пройшло два тижні, то людина не вважається повністю імунізованою.

«Якщо ви вакцинувалися лише однією дозою або з моменту другого щеплення ще не пройшло 2 тижні – ви не вважаєтеся повністю імунізованим і ще не маєте ефективного захисту від хвороби», – йдеться в повідомленні.

У МОЗ підкреслили, що якщо вакцинована людина, приймає ліки, що пригнічують імунітет, він також не може бути повністю захищений від коронавірусу.

«Навіть після вакцинації вам потрібно дотримуватися протиепідемічних вимог», – йдеться в повідомленні.

Тим часом, ВООЗ схвалила вакцину CoronaVac, якою щеплюють українців.

Нагадаємо, на минулих вихідних в трьох містах України запрацювали центри вакцинації, де всі бажаючі можуть отримати щеплення препаратом Sinovac. Протягом цих вихідних у центрах вакцинували майже 5 тисяч українців.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу. Центр працюватиме щовихідні з 10 до 18.

Протягом вихідних, 29 та 30 травня, у центрі вакцинації в Києві, який працює на базі Міжнародного виставкового центру, щеплення проти коронавірусу отримали 3 467 людей.