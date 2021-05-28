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    Українська інфекціоністка попередила про появу нового небезпечного вірусу

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    Українська інфекціоністка попередила про появу нового небезпечного вірусу
    Фото з відкритих джерел

    Голубовська підкреслила, що вакцинація – це найефективніший спосіб боротьби

    Відома українська інфекціоністка вважає, що у світі протягом 5-7 років з'явиться новий вірус. Він може стати ще більш небезпечним, ніж коронавірус. Про це в ефірі Апостроф Live розповіла інфекціоністка Ольга Голубовська.

    «Розумієте, є пандемічні цикли. Це процес циклічний. Пам'ятаєте, які в середні віки були епідемії? Ми думаємо, що все це в минулому, але це не так. Збудники сильно змінилися. Наразі в природі домінують вірусні інфекції, з якими ми не можемо справлятися. У нас немає ефективних засобів боротьби», – сказала вона.

    Ольга Голубовська також підкреслила, що вакцинація – це найефективніший спосіб боротьби. Але цього недостатньо для такого збудника. А противірусних препаратів зі строго специфічною дією все ще немає.

    Ольга Голубовська
    Ольга Голубовська

    «У разі грипу у нас є специфічні засоби лікування, а тут їх немає. Є засоби, які досліджуються, але вони не специфічні і можуть застосовуватися при багатьох вірусах, що містять РНК. Через це, на жаль, будуть гинути люди, будуть сплески захворювання», – сказала лікарка

    Нагадаємо, раніше лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла, що кількість хворих на коронавірус в Україні може зрости з середини літа або на початку осені.

    Тим часом, в Україні за минулу добу, 28 травня, зафіксували ще 3306 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень підтвердили в Києві. Серед захворілих 169 дітей та 77 медпрацівників. Всього за добу госпіталізовано 1402 людини, летальних випадків - 156, одужали - 13 298.

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    Теги: Ольга Голубовська вакцинація вірус коронавірус
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    Українська інфекціоністка попередила про появу нового небезпечного вірусу