Українська інфекціоністка попередила про появу нового небезпечного вірусу

Голубовська підкреслила, що вакцинація – це найефективніший спосіб боротьби

Відома українська інфекціоністка вважає, що у світі протягом 5-7 років з'явиться новий вірус. Він може стати ще більш небезпечним, ніж коронавірус. Про це в ефірі Апостроф Live розповіла інфекціоністка Ольга Голубовська.

«Розумієте, є пандемічні цикли. Це процес циклічний. Пам'ятаєте, які в середні віки були епідемії? Ми думаємо, що все це в минулому, але це не так. Збудники сильно змінилися. Наразі в природі домінують вірусні інфекції, з якими ми не можемо справлятися. У нас немає ефективних засобів боротьби», – сказала вона.

Ольга Голубовська також підкреслила, що вакцинація – це найефективніший спосіб боротьби. Але цього недостатньо для такого збудника. А противірусних препаратів зі строго специфічною дією все ще немає.

Ольга Голубовська

«У разі грипу у нас є специфічні засоби лікування, а тут їх немає. Є засоби, які досліджуються, але вони не специфічні і можуть застосовуватися при багатьох вірусах, що містять РНК. Через це, на жаль, будуть гинути люди, будуть сплески захворювання», – сказала лікарка

Нагадаємо, раніше лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла, що кількість хворих на коронавірус в Україні може зрости з середини літа або на початку осені.

Тим часом, в Україні за минулу добу, 28 травня, зафіксували ще 3306 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень підтвердили в Києві. Серед захворілих 169 дітей та 77 медпрацівників. Всього за добу госпіталізовано 1402 людини, летальних випадків - 156, одужали - 13 298.