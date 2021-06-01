ВООЗ схвалила вакцину CoronaVac, якою щеплюють українців

Схвалення з боку ВООЗ відкриє вакцині Sinovac дорогу до реєстрації на території Європейського союзу

Вакцинованих від коронавірусу препаратом CoronaVac зможуть пропускати до ЄС із довідкою про щеплення

Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила застосування вакцини від коронавірусу CoronaVac, яку розробила китайська компанія Sinovac. Цю вакцину внесли до екстреного списку медичних препаратів. Про це повідомляє агентство AFP.

Схвалення з боку ВООЗ відкриє вакцині Sinovac дорогу до реєстрації на території Європейського союзу. У такому випадку вакцинованих від коронавірусу препаратом CoronaVac зможуть пропускати до ЄС із довідкою про щеплення.

Як відомо, вакцину CoronaVac застосовують в Україні. Цим препаратом вакцинують спортсменів, освітян, а також людей, які записалися на щеплення через портал або застосунок «Дія».

Нагадаємо, на минулих вихідних в трьох містах України запрацювали центри вакцинації, де всі бажаючі можуть отримати щеплення препаратом Sinovac. Протягом цих вихідних у центрах вакцинували майже 5 тисяч українців.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу. Центр працюватиме щовихідні з 10 до 18.

Протягом вихідних, 29 та 30 травня, у центрі вакцинації в Києві, який працює на базі Міжнародного виставкового центру, щеплення проти коронавірусу отримали 3 467 людей.