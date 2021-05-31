«Організація чудова, комунікація як завжди...». Експерт розкритикував центр масової вакцинації у Києві

У Києві, а також в Одесі і ЛЬвові, запрацювали центри вакцинації

Аналітик радить бігати по всьому світу і шукати вакцини, замість презентацій великих центрів щеплень

Відкриття центру вакцинації у столиці не збільшило число щеплень по місту. Таку заяву зробив аналітик Євген Істребін, демонструючи графіки кількості вакцинованих за останній тиждень, що включають і минулі вихідні. Він вважає, що «це просто піар компанія», і можна було ті самі щеплення зробити у тих же поліклініках чи амбулаторіях.

«Даремний піар наше все, – пише Істребін. – Графік добової вакцинації по Києву першою дозою. На першому графіку видно, що відкриття центру вакцинації взагалі, від слова ніяк, не збільшила число щеплень по місту… Так, було все акуратно організовано на місці. А комунікація була як завжди через ж*.... Писали, що потрібна реєстрація в «Дії», а в дійсності на неї все «забили».

Аналітик каже, що на графіку видно, як вакцинація на другий-третій і четвертий тижні травня взагалі впала.

«Якщо в перший тиждень травня було 17,2 тисяч вакциновано, то в другий тиждень 5,6 тис, в третій взагалі 2,5 тис, на четвертий тиждень 6 тис осіб. Якщо додати вакцинацію другий дозою то картинка по Києву буде наступна:

26.04 - 02.05.21 - 26 тис

03.05 - 09.05.21 - 17,2 тис

10.05 - 16.05.21 - 7,1 тис

17.05 - 23.05.21 - 8,9 тис

24.05 - 30.05.21 - 12,3 тис.

Висновок. Не потрібно бігати презентувати центри вакцинації, потрібно бігати по всьому світу і шукати вакцини», – резюмує експерт.

Він наголошує, що хоч в столиці й добре була організована робота центру, але загалом з вакцинацією «нормально можуть справлятися» й центри первинної медичної допомоги.

«Це вже було продемонстровано в кінці квітня, коли за добу робили по 73 тис вакцинацій на добу по всій країні», - наголосив Істребін.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу. Центр працюватиме щовихідні з 10 до 18.

Протягом вихідних, 29 та 30 травня, у центрі вакцинації в Києві, який працює на базі Міжнародного виставкового центру, щеплення проти коронавірусу отримали 3 467 людей.