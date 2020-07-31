Коронакриза: названо найбільш постраждалу країну Європи



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Через пандемію в Іспанії сильно постраждала економіка, яка живиться на туризмі

Іспанія, яка однією з перших постраждала від пандемії, показала найгірше в Єврозоні падіння

За підсумками другого кварталу поточного року економіка Іспанії обрушилася на 18,5%. Про це повідомляє Bloomberg, називаючи країну найбільш постраждалою від кризи в Європі. Падіння виявилося більшим, ніж передбачали економісти, які говорили про скорочення на 16,6%.

Відновлення показників чекають у третьому кварталі, але надій на швидке зростання немає. Відновлення гальмує провальний курортний сезон і побоювання щодо другої хвилі коронавірусу. За останні три місяці скорочення відбулося майже в усіх секторах іспанської економіки, але найсильніше обмеження через пандемію позначилися на роздрібній торгівлі, транспорті, туризмі та ресторанному бізнесі. У сукупності ці сфери втратили до 40%.

Обмежувальні заходи призвели до зростання безробіття, яке підскочило на 15%. На думку учасників ринку, до кінця року банкрутами в країні стануть десятки тисяч малих і середніх підприємств.

В цілому економіка Єврозони у другому кварталі скоротилася на 14,4%. Агенція Євростат заявила 31 липня, що падіння було найбільшим від початку збирання статистичної інформації в 1995 році. ВВП Німеччини, яка вважається головною економікою Європи, впав на 10,1%.

Економіка Франції також сильно постраждала, її валовий внутрішній продукт у другому кварталі впав на 13,8%.

Економісти не очікують повернення до докризового рівня раніше 2022 року.

Занепад у Європі співставний із квартальним падінням на 9,5% у Сполучених Штатах. Згідно з підрахунками Бюро економічного аналізу, валовий внутрішній продукт США за другий квартал скоротився в річному вимірі на 32,9%, це найбільш глибоке скорочення в економіці США за понад 70 років ведення статистики.

До слова, раніше повідомлялося, що Іспанія знову перетворюється на осередок поширення коронавірусу.

До відома, у світі станом на ранок 31 липня зафіксовано понад 17,4 мільйонів випадків коронавірусу Covid-19. Загалом з 17 476 105 випадків Covid-19 676 759 - летальні, 10 939 473 осіб одужали. 1% або 66 372 хворих у світі знаходяться у серйозному або критичному стані. Протягом минулої доби у світі від Covid-19 померла 6 221 людина. Лідерами за кількістю хворих на Covid-19 у світовій статистиці є США (4 634 985), Бразилія (2 613 789) та Індія (1 639 350).