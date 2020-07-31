Адаптивний карантин: нові правила почнуть діяти 3 серпня



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Уряд щоп'ятниці робитиме перегляд епідеміологічної ситуації в країні

Нові правила адаптивного карантину, за якими Україну розділили на чотири зони, вступлять в силу з понеділка. 3 серпня. Перегляд епідеміологічної ситуації уряд буде проводити щоп'ятниці.

Про це сьогодні заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов після засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Ми можемо контролювати повністю ситуацію, яка є, крім того ми зробили баланс по роботі підприємств і збереженню життя. Тому ми вважаємо, що більш гнучкий механізм є і буде ефективним», - сказав Степанов.

Міністр додав, що ситуацію аналізуватимуть щоп'ятниці.

«Якщо ми говоримо про «зеленій» зоні, то там будуть діяти правила, встановлені по країні ... «Жовта» зона - це зона буферна, яка повинна насторожувати. «Помаранчева» зона, крім попередніх зон, обмежує заклади розміщення, встановлюються жорсткі обмеження по масовим заходам. В «червоних» зонах встановлюються додаткові обмеження», - додав він.

Він нагадав, що з завтрашнього дня зміниться підхід до визначення нових зон адаптивного карантину. Зокрема, міста, області і райони будуть розподілятися по зонам за наступними критеріями:

завантаженість ліжок не вище 50%;

середня кількість тестувань не менше 24 на 100 тисяч населення;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування не вище 11%;

показник динаміки інфікування.

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Раніше Кабмін опублікував нові правила адаптивного карантину, які будуть діяти до 31 серпня. Всі регіони поділено на зелену, жовту, помаранчеву і червону зони.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 31 липня зафіксовано 1090 нових випадків коронавірусу, це на 107 випадків менше, ніж учора (1197).