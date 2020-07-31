Україну поділили на чотири карантинні зони



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Тепер області поділили на зелену, жовту, помаранчеву та червону зони Фото: Олег Немчінов

У «червону» зону потрапили міста Луцьк і Тернопіль, а також Кіцманський район Чернівецької області

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій поділила Україну на «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зону за рівнем поширення коронавірусного захворювання. Цей розподіл почне діяти з 3 серпня.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

У «червону» зону потрапили міста Луцьк і Тернопіль, а також Кіцманський район Чернівецької області.

У «помаранчеву» зону увійшли:

міста Івано-Франківськ, Львів, Бережани Тернопільської області,

Луцький та Любешівський райони Волинської області,

Тисьменицький район Івано-Франківської області,

Миколаївський, Перемишльський та Пустомитівсткий райони Львівської області,

Бучацький район Тернопільської області.

У «жовту» зону потрапили міста Вінниця, Могилів-Подільській, Нововолинськ, Житомир, Бердичів, Малин, Новоград-Волинський, Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп та Яречме, а також: Вінницький, Калинівський, Крижопільський, Немирівський та Тульчицький райони Вінницької області,

Горохівський, Кверцівський, Локачинський, Маневицький та Турійський райони Волинської області,

Любарський, Пулинський, Романівський та Черняхівський райони Житомирської області,

Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Ужгородський та Хустський райони Закарпатської області,

Богородчанський, Городенівський, Косівський та Наддвірнянський райони Івано-Франківської області,

Жовківський, Яворівський та Кам'яно-бузький райони Львівської області,

Бережанський, Гусятинський, Козівський, Лановецький та Чортківський райони Тернопільської області,

Глибоцький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області. Уся інша територія України, зокрема і Київ, потрапила у «зелену» зону.

Раніше Кабмін опублікував нові правила адаптивного карантину, які почнуть діяти з 1 серпня. Всі регіони поділено на зелену, жовту, помаранчеву і червону зони.

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок 31 липня зафіксовано 1090 нових випадків коронавірусу, це на 107 випадків менше, ніж учора (1197).