Україну поділили на чотири карантинні зони
У «червону» зону потрапили міста Луцьк і Тернопіль, а також Кіцманський район Чернівецької області
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій поділила Україну на «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зону за рівнем поширення коронавірусного захворювання. Цей розподіл почне діяти з 3 серпня.
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
У «червону» зону потрапили міста Луцьк і Тернопіль, а також Кіцманський район Чернівецької області.
У «помаранчеву» зону увійшли:
- міста Івано-Франківськ, Львів, Бережани Тернопільської області,
- Луцький та Любешівський райони Волинської області,
- Тисьменицький район Івано-Франківської області,
- Миколаївський, Перемишльський та Пустомитівсткий райони Львівської області,
- Бучацький район Тернопільської області.
У «жовту» зону потрапили міста Вінниця, Могилів-Подільській, Нововолинськ, Житомир, Бердичів, Малин, Новоград-Волинський, Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп та Яречме, а також:
- Вінницький, Калинівський, Крижопільський, Немирівський та Тульчицький райони Вінницької області,
- Горохівський, Кверцівський, Локачинський, Маневицький та Турійський райони Волинської області,
- Любарський, Пулинський, Романівський та Черняхівський райони Житомирської області,
- Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Ужгородський та Хустський райони Закарпатської області,
- Богородчанський, Городенівський, Косівський та Наддвірнянський райони Івано-Франківської області,
- Жовківський, Яворівський та Кам'яно-бузький райони Львівської області,
- Бережанський, Гусятинський, Козівський, Лановецький та Чортківський райони Тернопільської області,
- Глибоцький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.
Раніше Кабмін опублікував нові правила адаптивного карантину, які почнуть діяти з 1 серпня. Всі регіони поділено на зелену, жовту, помаранчеву і червону зони.
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Нагадаємо, в Україні станом на ранок 31 липня зафіксовано 1090 нових випадків коронавірусу, це на 107 випадків менше, ніж учора (1197).