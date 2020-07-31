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    Україну поділили на чотири карантинні зони

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    Тепер області поділили на зелену, жовту, помаранчеву та червону зони - Україну поділили на чотири карантинні зони
    Тепер області поділили на зелену, жовту, помаранчеву та червону зони
    Фото: Олег Немчінов

    У «червону» зону потрапили міста Луцьк і Тернопіль, а також Кіцманський район Чернівецької області

    Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій поділила Україну на «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зону за рівнем поширення коронавірусного захворювання. Цей розподіл почне діяти з 3 серпня.

    Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

    У «червону» зону потрапили міста Луцьк і Тернопіль, а також Кіцманський район Чернівецької області.

    У «помаранчеву» зону увійшли:

    • міста Івано-Франківськ, Львів, Бережани Тернопільської області,
    • Луцький та Любешівський райони Волинської області,
    • Тисьменицький район Івано-Франківської області,
    • Миколаївський, Перемишльський та Пустомитівсткий райони Львівської області, 
    • Бучацький район Тернопільської області.

    У «жовту» зону потрапили міста Вінниця, Могилів-Подільській, Нововолинськ, Житомир, Бердичів, Малин, Новоград-Волинський, Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп та Яречме, а також: 

    • Вінницький, Калинівський, Крижопільський, Немирівський та Тульчицький райони Вінницької області, 
    • Горохівський, Кверцівський, Локачинський, Маневицький та Турійський райони Волинської області, 
    • Любарський, Пулинський, Романівський та Черняхівський райони Житомирської області,
    • Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Ужгородський та Хустський райони Закарпатської області, 
    • Богородчанський, Городенівський, Косівський та Наддвірнянський райони Івано-Франківської області, 
    • Жовківський, Яворівський та Кам'яно-бузький райони Львівської області,
    • Бережанський, Гусятинський, Козівський, Лановецький та Чортківський райони Тернопільської області,
    • Глибоцький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.
    Уся інша територія України, зокрема і Київ, потрапила у «зелену» зону.

    Раніше Кабмін опублікував нові правила адаптивного карантину, які почнуть діяти з 1 серпня. Всі регіони поділено на зелену, жовту, помаранчеву і червону зони.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      69884
    • Одужали
      38752
    • Хворіють
      29439
    • Померли
      1693

    Нагадаємо, в Україні станом на ранок 31 липня зафіксовано 1090 нових випадків коронавірусу, це на 107 випадків менше, ніж учора (1197).

    карантин коронавірус
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