Оприлюднено нові правила адаптивного карантину: Україну поділять на чотири зони



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Адаптивний карантин в Україні продовжений до 31 серпня Фото: РБК-Україна

З 1 серпня починають діяти нові правила адаптивного карантину

Кабінет міністрів опублікував нові правила адаптивного карантину, які почнуть діяти з 1 серпня. Всі регіони буде поділено на зелену, жовту, помаранчеву і червону зони.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

Зазначається, адаптивний карантин в Україні продовжений до 31 серпня 2020 року.

Відтак від завтра, 1 серпня, залежно від епідеміологічної ситуації всі регіони буде поділено на декілька зон: зелену, жовту, помаранчеву і червону за рівнем епідемічної небезпеки поширення коронавірусу.

Зелена зона передбачає:

- перебування у громадських будівлях в масках або респіраторах;

- проведення масових заходів: не більше 1 людини на 5 квадратних метрів;

- кінотеатри із заповненістю на 50%;

- перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.

У жовтій зоні (+ обмеження зеленої), забороняється:

- відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово.

Помаранчева зона (+ обмеження жовтої) забороняє:

- діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів;

- діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час;

- планові госпіталізації в лікарнях;

- спортзали, фітнес-центри, заклади культури;

- прийом нових змін в дитячі табори;

- обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів та не більше 100 людей.

У свою чергу червона зона (+ обмеження помаранчевої) забороняє:

- робота громадського транспорту;

- відвідування закладів освіти;

- діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.

Для перетину кордону: з країн «зеленої зони» – потрібен тільки страховий поліс. Для країн із «червоної зони» – потрібен поліс + самоізоляція на 14 днів або ПЛР-тест.

Регіоном із значним поширенням Covid-19 вважається регіон, в якому наявна одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком Covid-19, становить більш як 50 відсотків; середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА становить менше ніж 24 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів; коефіцієнт виявлення випадків інфікування Covid-19 становить більш як 11 відсотків; показник динаміки зростання випадків інфікування Covid-19 становить більш як 10%.

Показник динаміки зростання випадків інфікування Covid-19 застосовується у разі реєстрації більше восьми випадків на 100 тис. населення сумарно за останні сім днів. Посилення протиепідемічних заходів застосовується та припиняється на території регіону на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке приймається за поданням головного державного санітарного лікаря регіону.

Перехід регіону з однієї в іншу зону можливий за умови, коли 5 днів поспіль там спостерігаються зміни одного із визначених показників. Обмеження діятимуть на всіх рівнях, включаючи «зелений». Серед обов’язкових вимог - носіння масок у громадських місцях, проведення масових заходів лише за умови перебування не більше однієї особи на 5 кв. м, заповненість кінотеатрів - не більше, ніж на 50%, перевезення пасажирів тільки на сидячих місцях. Найбільш жорсткий карантин буде діяти в «червоній зоні».

З 1 вересня 2020 року в Україні відкриються всі школи. Однак, якщо епідеміологічна ситуація в районі не буде задовольняти вимогам МОЗ, освітні заклади будуть змушені закрити на карантин. Закривати школи будуть тільки в районах «червоної зони», де високий показник захворюваності на атипову пневмонію.

В Україні розпочнеться поступове залучення глядачів на футбольні матчі за умов дотримання низки карантинних вимог. Основними вимогами є: заповнення секторів стадіону глядачами не більше ніж на 25 відсотків, дотримання соціальної дистанції, забезпечення наявності дезінфекторів на стадіонах, проведення термоскринінгу на вході.