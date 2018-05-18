На Тернопільщині закрили дитсадок, де отруїлися 12 дітей

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Повторних випадків отруєння у дитсадку не зафіксовано

Дитячий садок «Веселка», у 12 вихованців якого нещодавно зафіксували кишкову інфекцію, закрили.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

«Розпорядженням начальника ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільської області №06 від 11.05.2018 р. ДНЗ «Веселка» закритий», – йдеться в повідомленні.

«Повторних (отруєння, - ред) випадків не було. Основний діагноз – норовірусна інфекція (лабораторно підтверджено у девяти хворих). Діти лікуються амбулаторно», – йдеться в повідомленні.

За результатами лабораторних досліджень у змивах з об’єктів навколишнього середовища, відібраних у дитячому садку «Веселка» 11 травня виявили бактерії групи кишкової палички (п’ять взірців на харчоблоці) та стафілокок (два взірці на харчоблоці та у спальні). Зазначено, що це підтверджує недостатній контроль з боку керівництва закладу, зокрема за організацією харчування дітей, і є наслідком виявлених порушень санітарних норм і правил у дитсадочку.

Серед персоналу у трьох осіб виділений золотистий стафілокок.

Нагадаємо, 14 травня у селищі Микулинці, що на Тернопільщині, у дитячому ясла-садку «Веселка» отруїлись 12 дітей. Представники Держпродспоживслужби відвідали садок та провели обстеження закладу.