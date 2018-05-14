У дитсадку на Тернопільщині 12 дітей отруїлись: в закладі виявили порушення

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Наразі роботу ясла-садка «Веселка» призупинено

У селищі Микулинці, що на Тернопільщині, у дитячому ясла-садку «Веселка» отруїлись 12 дітей. За попередньою інформацією, отруєння спричинив спалах кишкової інфекції.

Про це повідомляє Держспоживслужба у Тернопілській області.

Повідомлення про отруєння надійшло до медиків ще 10 травня о 17.00, тоді захворіли перших 4-ро дітей.

«Кількість захворілих осіб станом на 12.00 годину 11 травня — 12 дітей-вихованців старшої групи №1 згаданого садка», — йдеться у повідомленні.

Усі діти перебувають на амбулаторному лікуванні з попереднім діагнозом ентеровірусна інфекція.

Представники Держпродспоживслужби відвідали садок та провели обстеження закладу.

«Виявлено ряд порушень, які могли спричинити виникнення спалаху та свідчать про недостатній контроль з боку керівництва закладу за організацією харчування дітей», — наголошують фахівці.

Держпродспоживслужба відібрала зразки води, продуктів та змивів з об’єктів навколишнього середовища на бактеріальні дослідження.

Наразі роботу ясла-садка «Веселка» призупинено.