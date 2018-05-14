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    У дитсадку на Тернопільщині 12 дітей отруїлись: в закладі виявили порушення

    • Сьогодні, 18:43
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    Наразі роботу ясла-садка «Веселка» призупинено

    У селищі Микулинці, що на Тернопільщині, у дитячому ясла-садку «Веселка» отруїлись 12 дітей. За попередньою інформацією, отруєння спричинив спалах кишкової інфекції.

    Про це повідомляє Держспоживслужба у Тернопілській області.

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    Повідомлення про отруєння надійшло до медиків ще 10 травня о 17.00, тоді захворіли перших 4-ро дітей.

    «Кількість захворілих осіб станом на 12.00 годину 11 травня — 12 дітей-вихованців старшої групи №1 згаданого садка», — йдеться у повідомленні.

    Усі діти перебувають на амбулаторному лікуванні з попереднім діагнозом ентеровірусна інфекція.

     Представники Держпродспоживслужби відвідали садок та провели обстеження закладу.

    «Виявлено ряд порушень, які могли спричинити виникнення спалаху та свідчать про недостатній контроль з боку керівництва закладу за організацією харчування дітей», — наголошують фахівці.

    Держпродспоживслужба відібрала зразки води, продуктів та змивів з об’єктів навколишнього середовища на бактеріальні дослідження.

    Наразі роботу ясла-садка «Веселка» призупинено.

     

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