У дитсадку на Тернопільщині 12 дітей отруїлись: в закладі виявили порушення
- Сьогодні, 18:43
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Розсилка
Наразі роботу ясла-садка «Веселка» призупинено
У селищі Микулинці, що на Тернопільщині, у дитячому ясла-садку «Веселка» отруїлись 12 дітей. За попередньою інформацією, отруєння спричинив спалах кишкової інфекції.
Про це повідомляє Держспоживслужба у Тернопілській області.
Повідомлення про отруєння надійшло до медиків ще 10 травня о 17.00, тоді захворіли перших 4-ро дітей.
«Кількість захворілих осіб станом на 12.00 годину 11 травня — 12 дітей-вихованців старшої групи №1 згаданого садка», — йдеться у повідомленні.
Усі діти перебувають на амбулаторному лікуванні з попереднім діагнозом ентеровірусна інфекція.
Представники Держпродспоживслужби відвідали садок та провели обстеження закладу.
«Виявлено ряд порушень, які могли спричинити виникнення спалаху та свідчать про недостатній контроль з боку керівництва закладу за організацією харчування дітей», — наголошують фахівці.
Держпродспоживслужба відібрала зразки води, продуктів та змивів з об’єктів навколишнього середовища на бактеріальні дослідження.
Наразі роботу ясла-садка «Веселка» призупинено.