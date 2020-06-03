На заводі «Укроборонпрому» у Кам'янці-Подільському – спалах Covid-19



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Ще сім працівників заводу точної механіки у Кам'янці-Подільському захворіли на коронавірус

На коронавірус захворіли 37 працівників заводу точної механіки

У Кам'янці-Подільському на коронавірус захворіли ще сім працівників заводу точної механіки, який входить до складу державного концерну «Укроборонпром». Раніше на цьому підприємстві було виявлено 30 хворих на Сovid-19.

Про це повідомив міський голова Кам'янця-Подільського Михайло Сімашкевич у Facebook.

«Сім нових випадків Covid-19 зафіксовано на заводі точної механіки», - поінформував Сімашкевич.

Напередодні повідомляли, що на підприємстві було протестовано 154 працівника і виявлено 30 хворих на Сovid-19.

Від початку епідемії у Кам'янці-Подільському захворіли на коронавірус 99 осіб, одужали 25, на амбулаторному лікуванні - 47, госпіталізовано - 27.

Коронавірус в Україні

Всього 24823

Хворіють 13648

Одужали 10440

Померли 735

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Нагадаємо, станом на 9:00 3 червня в Україні 24 823 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 735 летальних, 10 440 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 483 нові випадки, це на 155 випадків більше, ніж учора (328). Загалом проведено 381 552 тестування методом ПЛР. Про це свідчать дані Центру гродського здоров’я України.