На Буковині з лікарні виписали вже п'ятьох людей, у яких підозрювали Covid-19



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Станом на вечір 16 березня в Чернівецькій області підтверджено чотири випадки захворювання на коронавірус

З початку епідемії Covid-19 у Чернівецькій області було госпіталізовано 33 особи

У Чернівецькій області загалом госпіталізували 33 особи з підозрою на коронавірус. Аналізи сімох пацієнтів двічі показали негативний результат, і п'ятьох із них уже виписали з лікарні.

Про це у Facebook повідомляє Чернівецька ОДА.

Зазначається, що з початку епідемії Covid-19 на Буковині було госпіталізовано 33 особи. Станом на вечір 16 березня:

підтверджені випадки захворювання - чотири особи;

негативний результат тесту (одноразовий) - семеро осіб;

негативний результат тесту (дворазовий) – семеро (виписано з лікарні – п’ятьох, залишаються під наглядом лікарів - двоє пацієнтів);

очікуються результати - 15 осіб.

Також в ОДА розповіли про стан усіх чотирьох хворих на коронавірус буковинців.

«Пацієнт 1 – стабільно хороший стан. Немає температури. ️Пацієнт 2 – почувається добре. Температура лише ввечері. ️Пацієнт 3 – має пневмонію. Стан стабільний, йде на покращення. ️Пацієнт 4 – почувається добре. Немає температури», - зазначили в облдержадміністрації, додавши, що всі пацієнти отримують симптоматичне лікування.

Нагадаємо, у понеділок ввечері у лікарні Чернівців померла жінка з підозрою на Covid-19.

Також лікарі Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) не змогли відвідати Чернівці.

Як відомо, у мешканця Чернівців, який нещодавно повернувся з Італії та став першим інфікованим коронавірусом в Україні, останній проведений тест на коронавірус дав негативний результат.

Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксовано першу людину, інфіковану короновірусом. Чоловік повернувся з Італії та відчув себе зле. Його було ізольовано у медичному закладі, де він і лікувався усі ці дні.

До слова, уряд України прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.

Також з 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.

Як відомо, президент Володимир Зеленський не виключив запровадження надзвичайного стану на всій території України.

Вже 17 березня РНБО може оголосити надзвичайний стан по всій Україні.

Нагадаємо, станом на вечір 16 березня в Україні відомо про сім випадків зараження коронавірусом, один із них летальний – 13 березня від коронавірусу померла 71-річна пацієнтка з Радомишля на Житомирщині.

Ще два випадки захворювання зафіксовано у Києві.

До слова, з 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

До слова, Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус вже цієї суботи, 21 березня.