Лікарі Всесвітньої організації охорони здоров’я не змогли приїхати у Чернівці



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Лікарі ВООЗ мали відвідати Чернівці, де виявили першого хворого на коронавірус чоловіка

Місія ВООЗ була змушена повернутися до своїх країн у зв’язку із закриттям кордонів, тому не змогла безпосередньо відвідати Чернівці

Лікарі Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) не змогли відвідати Чернівці, де виявили першого хворого на коронавірус чоловіка, через закриття кордонів України.

Як повідомили у пресслужбі Чернівецької ОДА, під час скайп-наради міжнародні експерти визнали правильними діями буковинських медиків.

«Місія ВООЗ була змушена повернутися до своїх країн у зв’язку із закриттям кордонів, тому не змогла безпосередньо відвідати Чернівці. Проте, днями відбулася скайп-нарада працівників Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації з експертами Всесвітньої організації охорони здоров’я. Під час наради фахівці проаналізували випадки підтвердженої хвороби Covid-19 в області (на той момент їх було два), алгоритм і тактику дій відповідних служб. За оцінкою експертів ВООЗ, працівники медичної галузі Чернівецької області діяли вірно, чітко і скоординовано, ухвалили правильні епідеміологічні і клінічні рішення», - йдеться у повідомленні.

Також експерти обговорювали питання, пов’язані із виявленням осіб із підозрою на Covid-19 та контактних, лікуванням хворих, запобіганням поширенню інфекції тощо.

Як відомо, у мешканця Чернівців, який нещодавно повернувся з Італії та став першим інфікованим коронавірусом в Україні, останній проведений тест на коронавірус дав негативний результат.

Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксовано першу людину, інфіковану короновірусом. Чоловік повернувся з Італії та відчув себе зле. Його було ізольовано у медичному закладі, де він і лікувався усі ці дні.

До слова, уряд України прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.

Також з 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.

Як відомо, президент Володимир Зеленський не виключив запровадження надзвичайного стану на всій території України.

Вже 17 березня РНБО може оголосити надзвичайний стан по всій Україні.

Нагадаємо, станом на вечір 16 березня в Україні відомо про сім випадків зараження коронавірусом, один із них летальний – 13 березня від коронавірусу померла 71-річна пацієнтка з Радомишля на Житомирщині.

Ще два випадки захворювання зафіксовано у Києві.

До слова, з 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

До слова, Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус вже цієї суботи, 21 березня.