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    Президент розповів, коли в Україну доставлять мільйон тестів на коронавірус

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    Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус вже цієї суботи - Президент розповів, коли в Україну доставлять мільйон тестів на коронавірус
    Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус вже цієї суботи
    Фото: Главком

    Після доставки тести розвезуть по лікарнях України

    Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус вже цієї суботи, 21 березня.

    Про це у понеділок ввечері заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі токшоу «Свобода слова» на каналі ICTV.

    За словами глави держави, після доставки тести розвезуть по лікарнях України.

    «У нас ситуація у порівнянні з іншими країнами добра – якщо я можу сказати про коронавірус добрі слова», – додав президент України.

    За словами Зеленського, у Чернівецькій області зафіксовано чотири випадки захворювання на коронавірус, усі інфіковані перебувають у лікарнях. У Житомирській області внаслідок коронавірусу померла літня жінка.

    Крім того, два випадки захворювання виявлено в Києві, обох людей госпіталізовано.

    «Боремося, робимо все, що можемо», – наголосив глава держави.

    Зеленський зазначив, що, крім Офісу президента, створено координаційні ради з протидії поширенню коронавірусу при Міністерстві охорони здоров’я та прем’єр-міністрі

    Як відомо, президент України Володимир Зеленський наказав Міністерству інфраструктури України заборонити роботу метрополітенів.

    Нагадаємо, станом на вечір 16 березня в Україні відомо про сім випадків зараження коронавірусом, один із них летальний – 13 березня від коронавірусу померла 71-річна пацієнтка з Радомишля на Житомирщині.

    Ще два випадки зафіксовано у Києві.

    Нагадаємо, 17 березня РНБО може оголосити надзвичайний стан по всій Україні.

    До слова, з 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

    З 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.

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