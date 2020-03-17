У Чернівецькій ОДА повідомили про стан чотирьох хворих на коронавірус буковинців



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Стан чотирьох недужих на коронавірус буковинців стабільний

Стан чотирьох інфікованих COVID-19 мешканців Чернівецької області стабільний

Вранці 17 березня у всіх пацієнтів із підтвердженим COVID-19, які перебувають у лікарні в Чернівцях, температура тіла у межах норми. Самопочуття стабільне.

Про це повідомила пресслужба Чернівецької ОДА.

«Хворі перебувають у інфекційному відділенні обласної клінічної лікарні», – йдеться у повідомленні.

Станом на 10:00 17 березня у Чернівецькій області лабораторно підтверджено 4 випадки коронавірусу станом на 10:00 17 березня

У Чернівецькій ОДА нагадують, що на Буковині працює цілодобова гаряча лінія для інформування населення щодо отримання медичної допомоги у разі появи симптомів, схожих на коронавірус. На неї радять телефонувати всім, хто перебував у країнах із зареєстрованими випадками COVID-19 у разі погіршення самопочуття, навіть якщо під час перетину кордону вони не мали проблем зі здоров’ям.

Телефони цілодобової гарячої лінії: (066) 084-93-13; (098) 496-62-02; (099) 224-96-61.

Нагадаємо, уряд України ухвалив рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також роботи метрополітенів.

Станом на ранок 17 березня в Україні зареєстровано 7 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. У Чернівецькій області – чотири випадки, у Києві – два та в Житомирській області – один (летальний).

Також із 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.

Як відомо, президент Володимир Зеленський не виключив запровадження надзвичайного стану на всій території України.