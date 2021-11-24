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    Не годуйте дітей цими кашами: Комаровський назвав найбільш шкідливі крупи

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    Манка у рейтингу педіатра опинилася поза законом - Не годуйте дітей цими кашами: Комаровський назвав найбільш шкідливі крупи
    Манка у рейтингу педіатра опинилася поза законом
    Фото з відкритих джерел

    Деякі страви, звичні нам із дитинства, давати малюкам не можна

    Лікар-педіатр Євгеній Комаровський назвав найшкідливішу кашу, яка часто привертає нашу увагу красивими пакетиками. Але краще таку не купувати, бо в ній немає ніякої користі, зате багато порожніх вуглеводів. Про це педіатр розповів на своїй сторінці в YouTube.

    Педіатр не рекомендує купувати вівсянку швидкого приготування, яку зазвичай продають в порційних пакетиках. Комаровський каже, що це «найшкідливіше, що можна тільки придумати».

    Щоб вівсянка була корисною, лікар радить купувати і готувати крупу в пластівцях, яку потрібно варити.

    Шкідливою кашею доктор Комаровський також називає манку – кашу, якою годували всіх нас у дитинстві. Манна каша – це легкозасвоювані вуглеводи, які не дають нічого хорошого нашому організму. Найкорисніше в крупі завжди в оболонці, якої манка позбавлена при обробці.

    Третьою крупою в списку, на думку педіатра, є білий рис. Мовляв, ніякої користі подібна каша не приносить.

    Лікар Комаровський каже, що лікарі всього світу вирахували сім найкорисніших каш.

    На першому місці стоїть гречка, далі вівсянка (не з пакетиків), далі перловка, пшоно, кукурудзяна крупа, бурий рис, а також лляна крупа.

    За словами Комаровського, корисність каші залежить не тільки від того, яка це крупа, а ще від того, в чому ми цю кашу варимо – у воді або в молоці. Наприклад, гречка при варінні в молоці втрачає своє залізо.

    Нагадаємо, Комаровський назвав шість помилок під час прийому антибіотиків.

    Також Євген Комаровський вважає, що з нього зробили живу мішень після публікацій у деяких ЗМІ про нібито плани зайнятися політикою.

    Раніше лікар Комаровський розповів, чи можна вакцинуватися від коронавірусу вагітним.

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    Теги: діти лікар гречка
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    Не годуйте дітей цими кашами: Комаровський назвав найбільш шкідливі крупи