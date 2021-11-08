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    Комаровський назвав найнебезпечнішу рибу: «ніколи таку не купуйте»

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    Комаровський розповів, яку рибу краще не купувати - Комаровський назвав найнебезпечнішу рибу: «ніколи таку не купуйте»
    Комаровський розповів, яку рибу краще не купувати
    фото з відкритих джерел

    Рибу їсти корисно, оскільки в ній багато білка, Омега-3 і Омега-6 кислот, сказав Комаровський

    Риба знижує ризик багатьох онкологічних захворювань, а її вживання в їжу сприяє запобіганню ожиріння. Про це заявив лікар-педіатр, кандидат медичних наук Євген Комаровський.

    Річкова риба дуже корисна, але у той же час вона небезпечна, оскільки разом з нею можна з'їсти яйця глистів. Краще за все купувати рибу промислової заморозки. Велика морська риба може бути небезпечною, тому що у ній багато ртуті.

    У своєму блозі він розповів про те, що рибу вживати в їжу корисно – вона містить багато білка, Омега-3 і Омега-6 кислоти. За його словами, є безліч досліджень, що свідчать про зниження ризику онкологічних захворювань і запобігання ожиріння завдяки вживанню в їжу риби. Комаровський розповів, що можна їсти від однієї до двох-чотирьох порцій риби на тиждень. Одна порція – 140 грам.

    «Величезна кількість досліджень, які свідчать, що риба реально зменшує ризик багатьох онкологічних захворювань, зменшує ризик ожиріння», – сказав педіатр.

    Скільки риби рекомендується вживати в їжу

    За словами Комаровського, лікарі радять, щоб кожна людина – діти і дорослі – їли мінімум 2 порції риби на тиждень. Одна порція повинна становити 140 грамів. Можна їсти й більше, від 2 до 4 порцій – 280-560 грамів. Більше риби їсти не рекомендується.

    Лікар стверджує, що за статистикою 40% українців рибу майже не їдять. Одним не подобається її запах, інші не можуть собі дозволити, а треті не можуть купити якісний продукт.

    Комаровський каже, що тільки у 1% населення алергія на рибу, у 40% з них вона проявляється в дорослому віці. Причому на один вид риби може бути алергічна реакція, а на інший – ні.

    Яка риба корисна

    Лікар заявив, що існує безліч суперечок, яка риба корисніше – дика, домашня, річкова або морська. Однак точної відповіді на це питання немає.

    За його словами, річкова риба дуже корисна, але разом з нею можна з'їсти личинки глистів.

    Яка риба не є корисною для організму

    Дієтолог розповів, яка риба не є корисною для організму.

    «Головне тут - безпека. Наприклад, річкова риба, вона завжди дуже корисна. Містить все необхідне для здоров'я. Але ми ризикуємо разом з цією рибою з'їсти личинки глистів і тому подібне», – зазначив Комаровський.

    Крім того, він не радить купувати річкову рибу, і будь-яку рибу «з рук». Найкраще, каже лікар, купувати рибу промислової заморозки.

    «Більшість личинок глистів гине під час глибокого заморожування. Тому віддавати перевагу потрібно рибі, замороженій промислово», – додав лікар.

    Комаровський підкреслив, що небезпечною може бути велика морська риба, оскільки в ній багато ртуті.

    Нагадаємо, лікар Комаровський розповів, як його використав Зеленський.

    Раніше лікар Комаровський розповів, чи можна вакцинуватися від коронавірусу вагітним.

    Також Комаровський розповів, яка вакцина від Covid-19 найбезпечніша для дітей.

    Теги: здоров'я діти лікар харчування населення риба
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    Комаровський назвав найнебезпечнішу рибу: «ніколи таку не купуйте»