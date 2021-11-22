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    Вчені назвали чотири продукти, які знижують рівень холестерину на 40%

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    Вчені британського Королівського коледжу провели дослідження серед пацієнтів із підвищеним вмістом холестерину - Вчені назвали чотири продукти, які знижують рівень холестерину на 40%
    Вчені британського Королівського коледжу провели дослідження серед пацієнтів із підвищеним вмістом холестерину
    фото: Depositphotos

    Вживання вівса, мигдалю, сої та фітостеролів здатне знизити «поганий» холестерин

    Британські вчені назвали продукти, здатні знизити рівень поганого холестерину за кілька тижнів. Результати дослідження опубліковані у Daily Express.

    Вчені британського Королівського коледжу провели дослідження серед пацієнтів із підвищеним вмістом холестерину та виявили, що вживання вівса, мигдалю, сої та фітостеролів здатне знизити «поганий» холестерин.

    Учасників експерименту поділили на три групи, їм скоригували харчування. Так, до раціону учасників першої групи включили 75 г вівса, інший – 65 г мигдалю, третій групі запропонували замінити продукти з насиченими тваринними жирами на рослинні.

    За підсумками експерименту дослідники зазначили, що овес запобігає реабсорбції холестерину в кишечнику, соя пригнічує синтез холестерину в печінці, а бобові, горіхи, злаки та насіння, які є джерелами фітостеролів, борються із всмоктуванням холестерину.

    Нагадаємо, нещодавно знаменитий дієтолог розповів, що їсти, аби не хворіти і стати довгожителем.

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    Теги: здоров'я лікар продукти імунітет харчування
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    Вчені назвали чотири продукти, які знижують рівень холестерину на 40%