Комаровський назвав шість помилок під час прийому антибіотиків
Головна помилка – самолікування, вважає лікар, коли люди самі собі призначають прийом антибіотиків
Лікар Євген Комаровський заявив, що пацієнти нерідко роблять помилки при прийомі антибіотиків. Про це він повідомив у своєму Instagram.
Головна помилка – самолікування, вважає лікар, коли люди самі собі призначають прийом антибіотиків. Ще одна помилка – прийом таких сильних препаратів при вірусних інфекціях, у чому немає необхідності, зазначив Комаровський.
Також, за словами лікаря, багато людей приймають антибіотики нераціонально.
«Антибіотики, які застосовуються системно (всередину, внутрішньом'язово, внутрішньовенно), категорично не повинні використовуватися місцево (краплі в ніс, мазі)», – сказав він.
На думку експерта, не можна передчасно припиняти приймати антибіотики. Для кожної ситуації є певний термін лікування, який не можна переривати.
Помилковим також є прийом одного і того ж антибіотика при загостренні однієї хвороби, що повторюється. Як зазначив Комаровський, таке лікування буде неефективним.
Нехтування правилами лікування та дозування – ще одна поширена помилка пацієнтів, підсумував Комаровський.
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Нагадаємо, Євген Комаровський вважає, що з нього зробили живу мішень після публікацій у деяких ЗМІ про нібито плани зайнятися політикою.
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