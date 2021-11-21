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    Комаровський назвав шість помилок під час прийому антибіотиків

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    Комаровський розповів про помилки під час прийому антибіотиків - Комаровський назвав шість помилок під час прийому антибіотиків
    Комаровський розповів про помилки під час прийому антибіотиків
    фото з відкритих джерел

    Головна помилка – самолікування, вважає лікар, коли люди самі собі призначають прийом антибіотиків

    Лікар Євген Комаровський заявив, що пацієнти нерідко роблять помилки при прийомі антибіотиків. Про це він повідомив у своєму Instagram.

    Головна помилка – самолікування, вважає лікар, коли люди самі собі призначають прийом антибіотиків. Ще одна помилка – прийом таких сильних препаратів при вірусних інфекціях, у чому немає необхідності, зазначив Комаровський.

    Також, за словами лікаря, багато людей приймають антибіотики нераціонально.

    «Антибіотики, які застосовуються системно (всередину, внутрішньом'язово, внутрішньовенно), категорично не повинні використовуватися місцево (краплі в ніс, мазі)», – сказав він.

    На думку експерта, не можна передчасно припиняти приймати антибіотики. Для кожної ситуації є певний термін лікування, який не можна переривати.

    Помилковим також є прийом одного і того ж антибіотика при загостренні однієї хвороби, що повторюється. Як зазначив Комаровський, таке лікування буде неефективним.

    Нехтування правилами лікування та дозування – ще одна поширена помилка пацієнтів, підсумував Комаровський.

    Нагадаємо, Євген Комаровський вважає, що з нього зробили живу мішень після публікацій у деяких ЗМІ про нібито плани зайнятися політикою.

    Раніше лікар Комаровський розповів, чи можна вакцинуватися від коронавірусу вагітним.

    Також Комаровський розповів, яка вакцина від Covid-19 найбезпечніша для дітей.

    Теги: здоров'я лікар хвороби ліки Instagram
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    Комаровський назвав шість помилок під час прийому антибіотиків