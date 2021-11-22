Вчені назвали три повсякденні звички, які продовжують життя

Ресвератрол, вітамін D та зниження споживання цукру продовжують життя

Британські вчені назвали три повсякденні звички, які здатні знизити ризик вікових захворювань та продовжити життя. Про це пише Daily Express.

Насамперед вчені рекомендували не зловживати цукром. Його високе споживання може спричинити вікові захворювання серцево-судинної системи та діабет. Зниження вмісту цукру в раціоні допоможе уповільнити старіння, запобігатиме порушенням метаболізму та покращить загальний стан здоров'я.

Доктор Девід Сінклер (David Sinclair) порадив приймати по 1000 міліграм антиоксиданту ресвератролу. Він міститься, зокрема, у червоному вині та деяких інших продуктах та вважається природним помічником уповільнення процесу старіння. Крім того, він допомагає у боротьбі з раком, діабетом, хворобами серця та ожирінням.

Крім того, вчені рекомендували приймати вітамін D, оскільки його рівень вмісту в організмі обернено пропорційний ризику смерті. Він продовжує життя та знижує ризик вікових захворювань. Організм виробляє його під час потрапляння прямих сонячних променів на шкіру. Однак у період з жовтня до березня люди не отримують його в достатній кількості, тому його потрібно приймати у вигляді таблеток.

Раніше вчені Сіднейського університету продемонстрували, що дієта може бути ефективнішим засобом профілактики діабету, інсульту та серцевих захворювань, ніж ліки. Вони виявили, що найбільший вплив на печінку надавав баланс мікроелементів та калорійність. При цьому споживання білка та високої кількості калорій сильно впливало не лише на метаболічні шляхи, а й на фундаментальні процеси, що контролюють функціонування клітин. При високому рівні споживання білка розвивався окислювальний стрес, коли виробляється велика кількість активних форм кисню, що ушкоджують клітинні мембрани, білки та ДНК.

Нагадаємо, нещодавно знаменитий дієтолог розповів, що їсти, аби не хворіти і стати довгожителем.

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