Лікар Комаровський розповів, чи можна вакцинуватися від коронавірусу вагітним

Якщо медик розпускає чутки про вакцину, лікар-педіатр вищої категорії радить звернутися до іншого акушера-гінеколога

Кандидата медичних наук Євгена Комаровського засмучують чутки, що нібито після вакцинації неможливо завагітніти. Він зізнається: дуже прикро, що такі чутки поширюють у тому числі люди, у яких є диплом лікаря. Тому Комаровський вкотре вирішив розвіяти один з популярних міфів про Covid-вакцини. Про це йшлося в ефірі програми «Ранок з Україною».

Комаровський нагадав, що сучасна медична наука вже має досвід застосування більш ніж чотирьох мільярдів доз вакцин від коронавірусу, і в жодному випадку не було негативних наслідків на репродуктивну функцію людини.

Лікар наголосив, що в основі категоричних висновків про вплив вакцини Covid-19 на вагітність лежить абсолютний непрофесіоналізм деяких акушерів-гінекологів. Тому що ці неправдиві вислови змушують жінок хвилюватися за своє майбутнє.

«Немає ніякої інформації, що вакцинація впливає на репродуктивну функцію або пошкоджує плід», – сказав Комаровський.

Якщо хтось розпускає чутки про вакцину, лікар-педіатр вищої категорії радить звернутися до іншого акушера-гінеколога, інакше про вагітність і пологи ви теж почуєте якісь недостовірні відомості.

«Сучасна медична наука вважає, що вакцинація від коронавірусу безпечна навіть у тому випадку, коли справа стосується вагітних жінок, які ще не знають про те, що вони при надії. Тому що медики використовують інактивовані вакцини. Їхній негативний вплив на плід не зафіксований», – додав педіатр.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я пояснили, які вакцини від Covid-19 обрати вагітним.

Раніше медики визнали, що штам «Дельта» загрожує вагітним.

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