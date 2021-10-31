Лікар Комаровський вважає, що його можуть вбити

Педіатр відхрестився від чуток про його похід в політику

Євген Комаровський вважає, що з нього зробили живу мішень після публікацій у деяких ЗМІ про нібито плани зайнятися політикою. У цьому контексті відомий педіатр і телеведучий спростував домисли про намір увійти в партії, і висловився про можливі спроби з ним фізично розправитися. Про це лікар розповів у ефірі каналу «Україна 24».

«Ви всі повинні знати: я не вживаю метадон, не планую самогубство, я їжджу акуратно, і загальмую, якщо поруч зі мною розвертатиметься КамАЗ. Я всіх попереджаю», – заявив Комаровський.

Педіатр зізнався, що йому розповідали за ці останні три тижні про те, нібито «якийсь олігарх видав купу грошей на силу доктора Комаровського». Але такі повідомлення, наголошує він, є «повною брехнею».

«Ви всі журналюги мої улюблені, ви несете це своїми язиками. А коли мене грохнуть? Вам як потім буде? Ви ж розумієте – як тільки ви сказали, що я кудись зібрався, ви автоматично зробили з мене мішень для людей, для яких влада – це все, чим вони живуть. Невже ви не розумієте, в якій країні ви знаходитеся?!», – емоційно висловився доктор Комаровський.

Також він відхрестився від планів увійти в нову політичну силу ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

«Я не тільки не веду переговори з Дмитром Олександровичем, я, в принципі, з ним жодного слова не сказав. Не знаю, звідки цей інсайд взявся. Я не збираюся лізти в цю кашу!», – каже доктор.

При цьому Комаровський висловив думку, що якщо у нього «є можливість сказати адекватні політичні або економічні рішення, які допоможуть мільйонам громадян, то я не маю право мовчати».

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