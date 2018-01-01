Німецький хірург Екснер приїхав до України оперувати дітей безкоштовно

За словами хірурга, це вже його 40-ва волонтерська місія по світу

Відомий німецький пластичний хірург Клаус Екснер приїхав до Львова, щоб безкоштовно прооперувати 20 українських дітей. Про це повідомляє ТСН. Упродовж п'яти років лікар Екснер безоплатно оперує українських дітей - виправляє вроджені вади та післяопікові рубці. За цей час німецький хірург прооперував близько двох сотень дітлахів, а



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Хірург Клаус Екснер

За словами хірурга, це вже його 40-ва волонтерська місія по світу

Відомий німецький пластичний хірург Клаус Екснер приїхав до Львова, щоб безкоштовно прооперувати 20 українських дітей. Про це повідомляє ТСН.

Упродовж п'яти років лікар Екснер безоплатно оперує українських дітей - виправляє вроджені вади та післяопікові рубці.

За цей час німецький хірург прооперував близько двох сотень дітлахів, а проконсультував у рази більше.

Цього разу з усієї України до професора приїхала майже сотня пацієнтів.

«Я з династії лікарів, і такі волонтерські місії для нашої родини — традиція. Мій брат працює ортопедом в Цюриху, і він ще задовго до мене приїжджав до Львова, щоб допомогти українським дітям», — говорить Екснер.

Хірург додає, що це вже його 40-ва волонтерська місія по світу. «Коли діти щасливі, я теж радію», — резюмує він.

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