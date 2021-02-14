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    У світі

    Джонсон закличе лідерів G7 до глобального поширення COVID-вакцин

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    Джонсон проведе віртуальну зустріч лідерів G7

    Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон проведе віртуальну зустріч лідерів G7 наступного тижня. Він планує закликати політиків до дій по забезпеченню рівного глобального поширення вакцин від коронавіруса і запобігання майбутніх пандемій.

    Про це пише Reuters.

    Зустріч лідерів «великої сімки» стане першим великим багатостороннім заходом Джо Байдена в якості президента США.

    «Вирішення поставлених перед нами проблем - від колосальної місії з доставки вакцин для кожної окремої країни до боротьби за усунення шкоди, завданої нашим екосистемам, і забезпечення стійкого відновлення від коронавіруса - лежать в обговореннях, які ми ведемо з нашими друзями і партнерами по всьому світу», - сказав Джонсон.

    Очікується, що він закличе G7 працювати над глобальним підходом до пандемій, таким як розробка системи раннього попередження, яка покладе кінець «націоналістичній і такій, що викликає розбіжністі, політиці, яка затьмарила початкову відповідь на коронавірус«.

    «Тепер уряди країн світу несуть відповідальність за спільну роботу, щоб максимально ефективно використовувати ці вакцини», - говориться в заяві британського прем'єра.

    Теги: США Борис Джонсон коронавірус
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