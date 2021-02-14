AstraZeneca першою у світі протестує ефективність вакцини для дітей

Для участі у тестуванні залучать 300 добровольців від 6 до 17 років

Університет Оксфорду та компанія AstraZeneca, які спільно розробили одну з уже затверджених вакцин від коронавірусу, вперше дослідять її дію на дітей та підлітків.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву університету.

Під час випробувань планують дослідити, наскільки ефективна вакцина для груп віком від 6 до 17 років.

Для участі у дослідженні залучать 300 волонтерів, тестова вакцинація перших з них має відбутися вже у лютому 2021 року.

240 з цих добровольців отримають вакцину ChAdOx1 nCoV-19, а решта – контрольну вакцину проти менінгіту, яка, як було доведено, безпечна для дітей, але очікується, що це призведе до подібних реакцій, таких як біль у руці.

«Хоча більшість дітей відносно менше страждають від коронавірусу і мають менші ризики серйозного перебігу хвороби, важливо встановити безпечність та імунну реакцію на вакцину серед дітей та підлітків, тому що для деяких дітей вакцинація може бути потрібною. Ці нові дослідження розширять наше розуміння щодо того, як можна контролювати поширення вірусу серед молодших вікових груп», - зазначив Ендрю Поллард, професор з дитячих заховрювань та імунітету і головний дослідник у випробуваннях оксфордської вакцини.

Випробування фінансується Національним інститутом досліджень здоров’я (NIHR) та AstraZeneca.

Як повідомлялося, Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax.

Національне антикорупційне бюро порушило провадження проти деяких чиновників МОЗ через можливу закупівлю вакцин проти коронавірусної інфекції за завищеною вартістю

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