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    На Рівненщині шестеро людей отруїлися солодощами з магазину

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    На Рівненщині шестеро людей отруїлися солодощами з магазину

    Серед постраждалих від отруєння – двоє дітей

    У Рівненській області шестеро людей отруїлися кондитерськими виробами, придбаними в магазині «Калач» в м. Березне.

    Про це повідомляє Рівненський обласний лабораторний центр у Facebook.

    «З ознаками гострої кишкової інфекції за медичною допомогою звернулось шість жителів Березнівського району. З них чотири госпіталізовано в інфекційне відділення КНП «Березніська ЦРЛ» (серед них одна дитина) та двоє лікуються амбулаторно (в тому числі одна дитина)», - говориться у повідомленні.

    Спеціалісти «Рівненського обласного лабораторного центру МОЗ України» проводять епідрозслідування випадків гострої кишкової інфекції та з’ясовують обставини виникнення спалаху.

    Зазначається, що це вже шосте у поточному році масове харчове отруєння в області.

    Нагадаємо, в Одесі після харчування у шкільній їдальні отруїлися 53 учні.

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