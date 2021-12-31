«Омікрон» став причиною масової госпіталізації дітей у США

Дітям молодшого віку вакцину в США схвалили у листопаді, і багато з них тільки зараз отримують другу дозу

Штам коронавірусу «Омікрон» став причиною масової госпіталізації дітей у Сполучених Штатах. Про це повідомляє The Associated Press з посиланням на Центр контролю та профілактики захворювань (CDC).

«Протягом тижня з 22 до 28 грудня до лікарень з коронавірусом потрапили в середньому 378 дітей віком до 17 років, що на 66% більше, ніж минулого тижня», – заявили в CDC.

Фахівці Центру зазначили, що попередній максимум під час пандемії було зафіксовано на початку вересня, коли кількість госпіталізацій дітей становила в середньому 342 на день.

Там також уточнили, що на сьогоднішній день з дня старту вакцинації дітей від п'яти років у країні майже 14% повністю щеплені.

«Цей показник вищий серед підлітків віком від 12 до 17 років і становить майже 53%», – додали там.

CDC підкреслили, що серйозні побічні ефекти від вакцини Pfizer у дітей віком від 5 до 11 років зустрічаються рідко.

Зазначимо, на Житомирщині підтвердили ще два випадки «Омікрону». Обидві хворі не були щеплені від Covid-19 та повернулися з Італії.

До слова, вчені оцінили смертність від «Омікрон»-штаму. Також вчені назвали новий симптом «Омікрону».

Станом на 28 грудня в Україні виявили шість випадків захворювання на коронавірус штаму «Омікрон». Серед хворих двоє жінок та четверо чоловіків. Троє осіб повернулись з-за кордону (перебували у Німеччині, Польщі та Об’єднаних Арабських Еміратах).

Перший пацієнт переніс хворобу легко та вже отримав негативний результат тестування, нагадав МОЗ.

Як відомо, «Омікрон» уже в Києві. мешканцям столиці нагадали про карантин.