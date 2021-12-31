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    Свіжі Covid-дані: за добу в України виявлено понад 7 тис. нових хворих

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    Вже 47,3% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти Covid-19 - Свіжі Covid-дані: за добу в України виявлено понад 7 тис. нових хворих
    Вже 47,3% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти Covid-19
    фото: glavcom.ua

    Минулої доби в Україні від коронавірусу померли 209 осіб

    За минулу добу, 30 грудня, в Україні зафіксовано понад 7 тис. нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це інформує пресцентр Міністерства охорони здоров’я. Зазначимо, 29 грудня медики зафіксували 5 930 нових випадків коронавірусного захворювання.

    Найбільше нових випадків виявили в Києві (1179), Львівській (487), Полтавській (486) і Донецькій (362) областях. Найменше нових хворих виявлено в Кіровоградській області (53).

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – понад 1,5 тис. осіб;
    • летальних випадків – 209;
    • одужало – понад 8,6 тис. осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – понад 3,6 млн осіб;
    • одужало – понад 3,4 млн осіб;
    • летальних випадків – 95,899 тис.;

    МОЗ інформує, що вже 47,3% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти Covid-19. 44,1% дорослого населення України отримали дві дози вакцини

    За добу 30 грудня в Україні понад 101 тис. осіб вакциновано проти Covid-19.

    Нагадаємо, станом на 28 грудня в Україні виявили шість випадків захворювання на коронавірус штаму «Омікрон». Два випадки виявили у мешканців Києва та два – у мешканців Київської області, по одному – у Львові та Дніпрі. Серед хворих двоє жінок та четверо чоловіків. Троє осіб повернулись з-за кордону (перебували у Німеччині, Польщі та Об’єднаних Арабських Еміратах).

    30 грудня на Житомирщині підтвердили ще два випадки «Омікрону». Обидві хворі не були щеплені від Covid-19 та повернулися з Італії.

    До слова, вчені оцінили смертність від «Омікрон»-штаму. Також вчені назвали новий симптом «Омікрону».

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я статистика Україна епідемія вакцинація коронавірус
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    Свіжі Covid-дані: за добу в України виявлено понад 7 тис. нових хворих