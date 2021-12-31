Свіжі Covid-дані: за добу в України виявлено понад 7 тис. нових хворих

Вже 47,3% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти Covid-19

Минулої доби в Україні від коронавірусу померли 209 осіб

За минулу добу, 30 грудня, в Україні зафіксовано понад 7 тис. нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це інформує пресцентр Міністерства охорони здоров’я. Зазначимо, 29 грудня медики зафіксували 5 930 нових випадків коронавірусного захворювання.

Найбільше нових випадків виявили в Києві (1179), Львівській (487), Полтавській (486) і Донецькій (362) областях. Найменше нових хворих виявлено в Кіровоградській області (53).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – понад 1,5 тис. осіб;

летальних випадків – 209;

одужало – понад 8,6 тис. осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – понад 3,6 млн осіб;

одужало – понад 3,4 млн осіб;

летальних випадків – 95,899 тис.;

МОЗ інформує, що вже 47,3% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти Covid-19. 44,1% дорослого населення України отримали дві дози вакцини

За добу 30 грудня в Україні понад 101 тис. осіб вакциновано проти Covid-19.

Нагадаємо, станом на 28 грудня в Україні виявили шість випадків захворювання на коронавірус штаму «Омікрон». Два випадки виявили у мешканців Києва та два – у мешканців Київської області, по одному – у Львові та Дніпрі. Серед хворих двоє жінок та четверо чоловіків. Троє осіб повернулись з-за кордону (перебували у Німеччині, Польщі та Об’єднаних Арабських Еміратах).