У Лондоні щодня роблять 700-800 тисяч Covid-тестів, а в Україні – лише близько 100 тис.
Жарти скінчилися
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Отлично встретили Рождество.
В четверг не вышло на работу 21% сотрудников полиции Нью-Йорк сити. Днем ранее была цифра 17%. В марте 2020 пик достигал отметки 19,8%, а сейчас цифра составила 21%
Так-же в статье указывается что 30% сотрудников почты и 17% сотрудников скорой помощи не могут работать по причине больничного или самоизоляции.
В Украине этой проблемы не будет, у нас просто нет массового тестирования. В Лондоне проводят 700-800 тысяч тестов. В Украине на всю страну чуть более 100 тыс.
В ответ на это полиция Нью-Йорка отменила все запланированные торжества в канун Нового года и в день Нового года, и было задействовано более 100 новых сотрудников скорой помощи.
«Когда не хватает персонала, серьезные заболевания усугубляют проблему, и мы видим, что сейчас многие сотрудники снова заболели», – сказал Винсент Вариале, президент профсоюза сотрудников скорой помощи FDNY.
Рост числа заболевших работников сказался и на городском транспорте Нью-Йорка. В четверг было приостановлено движение нескольких линий метро и изменено направление движения других линий.
Джерело: блог Євген Істребіна