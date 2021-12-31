У Лондоні щодня роблять 700-800 тисяч Covid-тестів, а в Україні – лише близько 100 тис.

Проблема України: в нас роблять малу кількість тестів на Covid-19

Жарти скінчилися

Мовою оригіналу

Отлично встретили Рождество.

В четверг не вышло на работу 21% сотрудников полиции Нью-Йорк сити. Днем ранее была цифра 17%. В марте 2020 пик достигал отметки 19,8%, а сейчас цифра составила 21%

Так-же в статье указывается что 30% сотрудников почты и 17% сотрудников скорой помощи не могут работать по причине больничного или самоизоляции.

В Украине этой проблемы не будет, у нас просто нет массового тестирования. В Лондоне проводят 700-800 тысяч тестов. В Украине на всю страну чуть более 100 тыс.

В ответ на это полиция Нью-Йорка отменила все запланированные торжества в канун Нового года и в день Нового года, и было задействовано более 100 новых сотрудников скорой помощи.

«Когда не хватает персонала, серьезные заболевания усугубляют проблему, и мы видим, что сейчас многие сотрудники снова заболели», – сказал Винсент Вариале, президент профсоюза сотрудников скорой помощи FDNY.

Рост числа заболевших работников сказался и на городском транспорте Нью-Йорка. В четверг было приостановлено движение нескольких линий метро и изменено направление движения других линий.

Джерело: блог Євген Істребіна

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.