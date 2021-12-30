Коли Україну накриє хвиля «Омікрону»: секретар РНБО назвав терміни

Нова хвиля коронавірусу, що буде спричинена «Омікроном», очікується в Україні лютому 2022 року

Данілов закликає українців вакцинуватися

Україні не вдасться уникнути нової хвилі коронавірусу через стрімке поширення нового штаму «Омікрон». За прогнозами, вона очікується вже на початку 2022 року, повідомив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, нова хвиля коронавірусу, що буде спричинена «Омікроном», очікується, згідно з прогнозами МОЗ, у лютому 2022 року.

«Нам треба це питання (питання вакцинації, – ред.) максимально поширювати. На превеликий жаль, ми не зможемо це уникнути. За нашими прогнозами, у лютому, ми можемо, мати «Омікрон» в себе в доволі великих обсягах. Тому нам треба вакцинуватися», – заявив Данілов.

Зазначимо, сьогодні на Житомирщині підтвердили ще два випадки «Омікрону». Обидві хворі не були щеплені від Covid-19 та повернулися з Італії.

До слова, вчені оцінили смертність від «Омікрон»-штаму. Також вчені назвали новий симптом «Омікрону».

Станом на 28 грудня в Україні виявили шість випадків захворювання на коронавірус штаму «Омікрон». Серед хворих двоє жінок та четверо чоловіків. Троє осіб повернулись з-за кордону (перебували у Німеччині, Польщі та Об’єднаних Арабських Еміратах).

Перший пацієнт переніс хворобу легко та вже отримав негативний результат тестування, нагадав МОЗ.

Як відомо, «Омікрон» уже в Києві. мешканцям столиці нагадали про карантин.